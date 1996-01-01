На кого может положиться малый и средний бизнес Приморья?

Приморье - один из немногих субъектов федерации, в котором работает огромное количество общественных движений предпринимателей малого и среднего бизнеса. Общее количество этих организаций уже более 40. Однако работа этих бизнес-союзов в последние годы носит несколько сумбурный характер.

Если обратиться к истории возникновения общественных организаций на территории края, то объединение бизнеса в Приморье было защитной реакцией на действия властей. Последние несколько лет ситуация стала меняться: бизнес объединяется не только для защиты своих интересов, но и по отраслевому признаку или по виду деятельности. Также на активность бизнес-движения влияет лидерский фактор. Многие общественные организации интересны бизнесу только до тех пор, пока их возглавляют конкретные личности.

Пальму первенства по активности занимает Лига торговых предпринимателей. В самом названии прослеживается отраслевая направленность этого объединения. Сегодня в ней около 100 членов.

Большую работу в этом году проделал общественный совет предпринимателей Приморского края. Лидер Лиги и совета Марина ШЕМИЛИНА является главной движущей силой в этих структурах. Во многом благодаря Марине Анатольевне, в краевую программу предпринимательства были внесены необходимые предложения, которые потом были утверждены на законодательном уровне.

Кстати, о краевой программе необходимо сказать отдельно. Как ни прискорбно, но ни одно предпринимательское движение, кроме совета предпринимателей Приморского края не участвовало в ее реализации и доработке. Читать объемный документ, вникать в каждый пункт, проводить сводный анализ, вносить предложения, входить в состав рабочих групп, ходить на заседания профильных комитетов Законодательного собрания - это трата времени и сил. Оплачивать эту общественную деятельность некому, возможно, поэтому другие лидеры общественных движений в этом деле не усердствовали.

Также отметим, что большая работа по созданию положения гарантийного фонда была проведена еще одним членом совета - Клавдией СПИВАК. Для этой работы она подключила ресурс своей консалтинговой компании.

К сожалению, в этом году Приморское региональное отделение "Опоры России" отметилось исключительно пиаром. Проведенный этой организацией международный съезд собрал большое количество участников, да и сама организация мероприятия была на высшем уровне, но ожидаемых контактов и контрактов участники не получили. Отметим, что председатель местного отделения Игорь САВИНОВ очень много критиковал власть и чиновников. Но сегодня органы власти готовы идти на диалог, только для этого им нужно иметь представление, какие изменения в законодательстве необходимы. Приморское отделение "Опоры" в этом направлении работало откровенно слабо. Зато председатель местной "Опоры" отметился зарубежными командировками по Европе, да и в Москву местный лидер зачастил.

Между тем на всех совещаниях по проблемам малого бизнеса вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО всегда акцентирует внимание на том, что если предприниматели недовольны, то пусть готовят проекты нормативных документов и доказывают свою правоту. Кстати, все общественные движения предпринимателей высоко оценивают работу Александра Ивановича и его персональное внимание к проблемам предпринимательства.

Заведующая отделом поддержки предпринимательства комитета экономического развития Администрации Приморского края Вера ЕВТУШЕНКО уже давно считается в предпринимательской среде "своим" человеком. Свободный доступ в отдел (он расположен в отдельном здании) привел к тому, что каждый день за консультациями и документами в отдел приходит до нескольких десятков человек.

В этом году администрация Владивостока также активно работает с предпринимателями. Координационные советы по поддержке предпринимательства почти всегда проводит заместитель главы города Наталья ЗУБОВА. Все заседания совета проходят конструктивно, а предложения предпринимателей учитываются и берутся на личный контроль.

Радует, что и при администрациях муниципальных образований созданы общественные советы предпринимательства. Сегодня такие структуры работают в Арсеньеве, Уссурийске, Дальнегорске, Артеме, Надеждинском и Хасанском районах. Эти советы - реальная возможность помочь малому бизнесу на местах. Если в крупных городах у предпринимателя большой выбор, куда ему вступить, то в небольших городах, поселках и деревнях бизнес практически не защищен. И подобные советы при администрациях - единственная возможность хоть как-то решить свои проблемы. Но, по информации "ЗР", работа советов в Дальнегорске и Арсеньеве стала подвержена политическим закулисным играм. Поэтому часть предпринимателей разочаровалась в них.

Именно персоналии являются главной движущей силой любого общественного объединения. Пусть работа многих из них, не часто освещается СМИ, но на самом деле они болеют за общее дело. Так, среди тех, кто активно заступается за бизнес, отметим Галину НИКОНОВУ (в этом году она помогла готовить поправки в законы Приморского края, касающиеся административных правонарушений), Игоря ТКАЧЕНКО (активно работал в составе общественного совета при прокуратуре края по незаконным проверкам сотрудниками милиции), Людмилу ДАВЫДЕНКО (провела большую организационную работу по внедрению СРО в строительном бизнесе), Татьяну ПИТЕЛЬ (защищает интересы мелких предприятий бытового обслуживания на всей территории Приморского края), Ларису КАВУН (не раз помогала разрешить конфликты между администрацией Артема и предпринимателями в пользу последних). Надеемся, что и в будущем году они продолжат свою работу, не сбавляя оборотов.