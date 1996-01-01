"Аскольд" запустил технологичные станки

На заводе "Аскольд" первую продукцию выпустили высокопроизводительные станки марки СТХ-310. Тем самым завершен первый этап технического перевооружения металлообрабатывающего производства.

Как пояснили специалисты завода, обрабатывающие центры немецкой фирмы DMG с новейшим компьютерным обеспечением позволяют производить детали высокой степени точности. В разы вырастает производительность труда, скорость выполнения производственных задач. В дальнейшем на заводе создадут цех из подобного оборудования. Один такой станок соединяет в себе возможности токарного, фрезерного и сверлильного станков. Скорость резки металла на нем в 2-3 раза выше, чем на старых станках "Аскольда". В будущем завод установит еще 4 подобных обрабатывающих центра.