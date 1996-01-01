ВМТП ищет правды в Минсельхозе

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) направило письмо министру сельского хозяйства Елене СКРЫННИК, в котором указало на необъективную оценку возможностей дальневосточных портов по перевалке зерна.

При обсуждении перспектив экспорта зерна в страны АТР делаются неправильные выводы о дефиците портовых мощностей и отсутствии необходимой портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке. А такая некорректная информация влияет на экспортеров зерна, убеждая их в непривлекательности Дальневосточного региона, считает директор по стратегическому развитию ВМТП Алексей ТКАЧЕНКО.

Компания напоминает, что ранее через ВМТП импортировалось 1,3 млн тонн зерна в год, а сейчас мощности позволяют отгружать на экспорт более 1 млн тонн. Вот только экспортеры предпочитают вывозить зерно через Новороссийск, Таганрог или Туапсе. А через ВМТП, по отчетам компании, в 2008 г. было экспортировано около 40 тыс. тонн, что на 25,3% меньше показателей 2007 г. Весь годовой объем мог увезти один сухогруз-панамакс. Для сравнения: в 2008 зерновом году через Новороссийск было отгружено 3,9 млн тонн, а через мелководный порт в Астрахани - 241 тыс. 774 тонн (данные компании Valars).