КАМАЗ запустит сборку в Хабаровске

ОАО "КАМАЗ" в 2010 г. намерено локализовать сборку запасных частей для дорожно-коммунальной техники в Хабаровске, а со временем и наладить сборку автомобилей всего модельного ряда "КАМАЗ".

Как рассказал советник генерального директора ОАО "КАМАЗ" Павел СТАНИШЕВСКИЙ, "сейчас наш проект находится на этапе согласования с дальневосточными структурами, а также с министерством обороны, так как предполагаемая производственная площадка - это 18-й авторемонтный завод в городе Хабаровске, принадлежит Минобороны. Окончательные результаты по переговорам и исследованиям мы получим в начале следующего года". Планируемые объемы производства - порядка тысячи единиц. "Это минимальное количество техники, которую мы должны выпускать, - комментирует Павел Сташевский,- первоначально мы планируем локализовать сборку запасных частей для дорожно-коммунальной техники, а со временем и наладить сборку автомобилей всего модельного ряда "КАМАЗ" для Дальневосточного региона".

По словам Павла Сташевского, стоимость тысячи автомобилей, которую планируют выпускать на производстве, - это около 1,5-2 млрд руб., часть этих денег останется в виде налогов в Хабаровском крае. Советник генерального директора ОАО "КАМАЗ" отметил, что при открытии производства хабаровчане получат работу и достойный заработок.