"РЖД" открыло продажу билетов на высокоскоростные поезда "Сапсан", которые начнут курсировать по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва 18 декабря.

В первый рейс в 6:45 отправятся одновременно два поезда: из Москвы и из Санкт-Петербурга. Время в пути составит 3 часа 45 минут. Прибытие 10.30. Как сообщила пресс-служба РЖД, в сутки будет еще два рейса - в 13.00 и 19.00.

В составе 10 вагонов, из них - два 1-го класса и восемь вагонов 2-го класса. Базовая стоимость проезда в вагонах 1 класса - 5300 рублей, 2 класса - 3300,2 рублей. К тарифам на проезд в поездах "Сапсан" применяется индивидуальный индекс сезонного регулирования и коэффициенты индексации, варьирующиеся в зависимости от дней недели и времени отправления поезда.

В первую неделю курсирования, с 18 по 25 декабря 2009 года, на проезд в поездах "Сапсан" будет действовать дополнительная скидка.Так, минимальная стоимость проезда в вагоне второго класса в этот период составит примерно 2 045 рублей, в первом классе (с учетом стоимости дополнительных услуг) - 4 184 рубля.