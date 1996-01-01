Массовой безработицы удалось избежать

По предварительным данным, общая ситуация на рынке труда Приморья по итогам 2009 г. будет лучше самых оптимистичных прогнозов. Об этом заявил вице-губернатор края Евгений ХОХОЛЬКОВ.

"В начале года ситуация на рынке труда была очень неопределенная, и у нас было два варианта развития ситуации. Оптимистичный прогноз предполагал к концу года наличие 39 тыс. безработных граждан, пессимистичный - 47,9 тыс. На сегодняшний день количество безработных в Приморье 33 тыс. человек. И до конца года значительного роста численности мы не прогнозируем", - сказал вице-губернатор в ходе пресс-конференции, которая прошла 23 ноября в Управлении государственной службы занятости населения (УГСЗН) Приморского края.

"В начале года мы наблюдали некоторый рост количества безработных, но это было связано в первую очередь с изменением законодательства, - продолжил руководитель УГСЗН Приморского края Евгений МАКАРОВ. - Пособия по безработице были повышены, и у людей появился мотив встать на учет. Также в начале года мы отмечали некоторую растерянность среди работодателей - многие, напуганные разговорами о глобальном экономическом кризисе, сократили рабочий день, отправили работников в неоплачиваемые отпуска. Однако уже к середине года ситуация стабилизировалась. Например, в начале года неполный рабочий день работали 7 116 человек, сейчас - 2 830".

Свой вклад в стабилизацию обстановки на рынке труда внесла Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, которая в Приморье была принята уже в январе. Она предусматривала целый ряд мероприятий, способствующих трудоустройству безработных граждан. В результате около 50 млн руб., предназначенных на выплату пособий по безработице, оказались невостребованными и были переданы в другие регионы России, где ситуация более сложная.

"Активная реализация программы началась в апреле, и практически сразу мы увидели ее результаты - количество безработных стало сокращаться, - говорит Евгений Макаров. - Причем здесь мы видим четкую закономерность - количество безработных уменьшалось ровно настолько, насколько увеличивалось количество людей, вовлеченных в программу". В течение года программа неоднократно корректировалась - и со 100 млн ее финансирование возросло до 190 млн. Всего она должна охватить 11 117 человек, на сегодняшний день в ней приняло участие 9 067 человек. То есть больше чем на 80% программа уже выполнена".

Наиболее востребованные направления программы - это организация общественных работ, содействие самозанятости, стажировки для студентов и выпускников высших и средних учебных заведений.