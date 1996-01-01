www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Массовой безработицы удалось избежать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По предварительным данным, общая ситуация на рынке труда Приморья по итогам 2009 г. будет лучше самых оптимистичных прогнозов. Об этом заявил вице-губернатор края Евгений ХОХОЛЬКОВ.

"В начале года ситуация на рынке труда была очень неопределенная, и у нас было два варианта развития ситуации. Оптимистичный прогноз предполагал к концу года наличие 39 тыс. безработных граждан, пессимистичный - 47,9 тыс. На сегодняшний день количество безработных в Приморье 33 тыс. человек. И до конца года значительного роста численности мы не прогнозируем", - сказал вице-губернатор в ходе пресс-конференции, которая прошла 23 ноября в Управлении государственной службы занятости населения (УГСЗН) Приморского края.

"В начале года мы наблюдали некоторый рост количества безработных, но это было связано в первую очередь с изменением законодательства, - продолжил руководитель УГСЗН Приморского края Евгений МАКАРОВ. - Пособия по безработице были повышены, и у людей появился мотив встать на учет. Также в начале года мы отмечали некоторую растерянность среди работодателей - многие, напуганные разговорами о глобальном экономическом кризисе, сократили рабочий день, отправили работников в неоплачиваемые отпуска. Однако уже к середине года ситуация стабилизировалась. Например, в начале года неполный рабочий день работали 7 116 человек, сейчас - 2 830".

Свой вклад в стабилизацию обстановки на рынке труда внесла Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, которая в Приморье была принята уже в январе. Она предусматривала целый ряд мероприятий, способствующих трудоустройству безработных граждан. В результате около 50 млн руб., предназначенных на выплату пособий по безработице, оказались невостребованными и были переданы в другие регионы России, где ситуация более сложная.

"Активная реализация программы началась в апреле, и практически сразу мы увидели ее результаты - количество безработных стало сокращаться, - говорит Евгений Макаров. - Причем здесь мы видим четкую закономерность - количество безработных уменьшалось ровно настолько, насколько увеличивалось количество людей, вовлеченных в программу". В течение года программа неоднократно корректировалась - и со 100 млн ее финансирование возросло до 190 млн. Всего она должна охватить 11 117 человек, на сегодняшний день в ней приняло участие 9 067 человек. То есть больше чем на 80% программа уже выполнена".

Наиболее востребованные направления программы - это организация общественных работ, содействие самозанятости, стажировки для студентов и выпускников высших и средних учебных заведений.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru