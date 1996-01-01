Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Массовой безработицы удалось избежать
По предварительным данным, общая ситуация на рынке труда Приморья по итогам 2009 г. будет лучше самых оптимистичных прогнозов. Об этом заявил вице-губернатор края Евгений ХОХОЛЬКОВ.
"В начале года ситуация на рынке труда была очень неопределенная, и у нас было два варианта развития ситуации. Оптимистичный прогноз предполагал к концу года наличие 39 тыс. безработных граждан, пессимистичный - 47,9 тыс. На сегодняшний день количество безработных в Приморье 33 тыс. человек. И до конца года значительного роста численности мы не прогнозируем", - сказал вице-губернатор в ходе пресс-конференции, которая прошла 23 ноября в Управлении государственной службы занятости населения (УГСЗН) Приморского края.
"В начале года мы наблюдали некоторый рост количества безработных, но это было связано в первую очередь с изменением законодательства, - продолжил руководитель УГСЗН Приморского края Евгений МАКАРОВ. - Пособия по безработице были повышены, и у людей появился мотив встать на учет. Также в начале года мы отмечали некоторую растерянность среди работодателей - многие, напуганные разговорами о глобальном экономическом кризисе, сократили рабочий день, отправили работников в неоплачиваемые отпуска. Однако уже к середине года ситуация стабилизировалась. Например, в начале года неполный рабочий день работали 7 116 человек, сейчас - 2 830".
Свой вклад в стабилизацию обстановки на рынке труда внесла Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, которая в Приморье была принята уже в январе. Она предусматривала целый ряд мероприятий, способствующих трудоустройству безработных граждан. В результате около 50 млн руб., предназначенных на выплату пособий по безработице, оказались невостребованными и были переданы в другие регионы России, где ситуация более сложная.
"Активная реализация программы началась в апреле, и практически сразу мы увидели ее результаты - количество безработных стало сокращаться, - говорит Евгений Макаров. - Причем здесь мы видим четкую закономерность - количество безработных уменьшалось ровно настолько, насколько увеличивалось количество людей, вовлеченных в программу". В течение года программа неоднократно корректировалась - и со 100 млн ее финансирование возросло до 190 млн. Всего она должна охватить 11 117 человек, на сегодняшний день в ней приняло участие 9 067 человек. То есть больше чем на 80% программа уже выполнена".
Наиболее востребованные направления программы - это организация общественных работ, содействие самозанятости, стажировки для студентов и выпускников высших и средних учебных заведений.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Провал резидентов
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель