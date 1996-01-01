Два тренинга в одном

Центр развития профессиональных компетенций "Карьера-Форум" выводит на рынок новый формат тренинга с элементами тимбилдинга. Для проведения программы приглашен эксперт международного уровня в области обучения персонала Дмитрий ХОМЯКОВ (Новосибирск).

"Идея объединить тренинг по продажам с тренингом по командообразованию возникла потому, что именно в отделах продаж зачастую складывается довольно жесткая и порой не совсем здоровая конкуренция, - говорит директор ЦРПК "Карьера-Форум" Мария МАКАРЕНКО. - И самим продажам это не всегда идет на пользу. Поэтому мы и решили объединить эти два формата".

Программа включает в себя ролевые и деловые игры, индивидуальные практические упражнения, тесты, детальный разбор проблемных ситуаций из практики участников, отработку моделей командной работы, общие дискуссии, мини-лекции. О своем желании участвовать в тренинге уже заявили компании из Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Новосибирска.