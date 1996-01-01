Патрокл застроит "Дальспецстрой"

В августе этого года военные были вынуждены передать находившиеся ранее в их распоряжении земли в районе б. Патрокл во Владивостоке Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства (РЖС) для "формирования имущества Фонда".

Но уже осенью, в итоге проведенного РЖС аукциона на право заключения договора аренды трех земельных участков в районе б. Патрокл, блестящую победу одержали именно военные строители. 18 ноября стало известно, что Хабаровское ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при "Спецстрое России" не оставило никаких надежд другим претендентам.

Досье ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" - крупнейшая строительная организация Дальнего Востока, которая, имея 30-летний "стаж", сегодня строит не только в Хабаровском крае, но и на Камчатке, Сахалине, в Приморье. В числе объектов компании - жилье, дороги, трубопроводы, объекты социальной сферы, спецобъекты и пр. Сегодня в работе - несколько жилых районов и комплексов в г. Хабаровске, жилые дома в районе "Снеговая падь" во Владивостоке, ледовый дворец для хоккея с мячом и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, несколько участков дорог по Хабаровскому краю, объекты ЗАТО г. Вилючинск на Камчатке и пр.

Предполагать, что военным пришлось хорошо заплатить за это право, вряд ли будет правильным - Фонд РЖС обязался "вырученные от продажи права на заключение договора аренды земельных участков в г. Владивостоке средства направить на обеспечение новых участков, на которых будет построено жилье экономического класса, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры". Надо полагать, что выкупных средств на это будет недостаточно, и в дальнейшем по-хорошему на эти же цели Фонду потребуется вкладывать также средства, которые ему должны будут поступать от военного застройщика в качестве арендных платежей по выигранным участкам.

Невероятно важно, что застройщику было обещано участие в развитии территории городского и краевого бюджета. В течение 2011-2018 гг. они должны покрыть расходы по Патроклу на "обустройство территории посредством возведения объектов социальной инфраструктуры". Это обещание занесено в "План мероприятий", подписанный руководителем Фонда РЖС Александром БРАВЕРМАНОМ и губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ.

"План мероприятий" также подразумевает, что приморские сетевые компании в течение 2010-2011 гг. обеспечат объекты, построенные в районе б. Патрокл, водой, светом, теплом, канализацией, газом, связью и пр. Кровь из носа - в 4 квартале 2011 г. это все должно быть. Пожалуй, именно эти факторы "отсутствия сетей" ранее и не позволяли военным строителям вовлечь эту территорию в свои планы строительства, и им приходилось строить жилье для своих потребностей в других районах города, где у них находились более удачные условия для строительства.

Предполагается, что более трети из 162,46 га пойдет непосредственно под жилищное строительство, а на остальных будут развиваться административно-деловая и рекреационная зоны. В результате комплексной застройки застройщик должен возвести около 353 000 кв. м жилья эконом-класса для примерно 15 тыс. жителей. Впрочем, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ уже поднял эту планку до 20 тысяч. Здесь также должны появиться две школы по 825 мест каждая, три детсада по 225 мест, районная поликлиника, пять многофункциональных комплексов с предприятиями торговли и общественного питания, учреждения культуры, физкультурно-спортивные учреждения, и, что особенно ценно для нашего города, гаражи примерно на 4 500 мест, то есть по одному на каждую патроклскую семью.

Известно, что непосредственно губернатор Сергей Дарькин заверил и Фонд, и будущего застройщика, что его администрация поддержит проект "не только административно, но и финансово и инфраструктурно". А глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев, обещая поддержку города, отметил, что в кратчайшие сроки будет утвержден проект планировки территории, осуществлено размежевание, также городские власти готовы участвовать в софинансировании строительства объектов социальной инфраструктуры. То есть городские и краевые власти обещают проекту "зеленую улицу". Начальник ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" Юрий ХРИЗМАН уже подчеркнул, что планирует завершить строительство на Патрокле значительно быстрее, чем за определенный условиями РЖС срок в 9 лет.

Вице-губернатор Приморья Владимир БАЛАН, комментируя планы строительства на Патрокле, высказал уверенность, что от реализации этого проекта выиграют не только военные, но и "все жители Владивостока и края". Генеральный директор регионального оператора АИЖК ОАО "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА считает, что это строительство позволит расширить приморский рынок жилья, и когда через 2-3 года спрос на нем восстановится, построенные в этом районе квартиры найдут своего покупателя.