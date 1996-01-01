"Прогресс" сохранил статус сборки

Руководство вертолетостроительного холдинга "Вертолеты России" решило из числа 5 сборочных производств страны оставить как предприятия окончательной сборки только 3 завода - в Ростове-на-Дону, Казани и Улан-Удэ. Заводы в Арсеньеве и Кумертау решено было перепрофилировать в предприятия агрегатной сборки.

Что это означало? Современная агрегатная площадка - высокоэффективное автоматизированное производство, обслуживаемое малочисленным персоналом. Высокая концентрация современного оборудования имело и другую сторону медали: из-за уменьшения численности персонала произошло резкое снижение денежной массы, которая сегодня в виде налогов поступает в бюджеты города и края.

Но менеджменту компании удалось доказать акционерам важность геополитической составляющей в сохранении статуса "Прогресса" как градообразующего предприятия и преждевременность перепрофилирования. Поэтому руководство "Оборонпрома" и "Вертолетов России" приняло решение о сохранении производственной площадки в Арсеньеве в виде смешанного производства - агрегатно-сборочного и производства окончательной сборки летательных аппаратов.