ДВЖД в декабре может сократить погрузку из-за скопления поездов

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") рассматривает возможность сокращения запланированного объема грузовой работы в декабре, если ситуация с "брошенными" поездами не изменится. Как говорится в сообщении магистрали, по данным на 19 ноября на ДВЖД ожидали выгрузки 162 грузовых состава (около 9,1 тыс. вагонов). Наиболее сложной остается ситуация с угольными "пробками".