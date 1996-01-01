Mazda продолжает доставлять автомобили через порт Троицы

ОАО "Морской порт в бухте Троицы" совместно с компанией "Рейл Транс Авто" (совместное предприятие ОАО "РЖД" и ООО "ТрансГрупп АС, один из крупнейших перевозчиков автомобилей в РФ) продолжают перегрузку новых автомобилей Mazda из Японии в европейскую часть России. В частности, только в сентябре-октябре через порт было выгружено с парома, погружено в железнодорожные вагоны и отправлено в Москву 2 200 авто.