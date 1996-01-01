"Тернейлес" несет убытки из-за скачков курса валют

ОАО "Тернейлес" продолжает нести убытки из-за скачков курса валют. По итогам 9 месяцев 2009 г. предприятие получило чистый убыток в 343,230 млн руб., что в 3,9 раза больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. В компании рост убытка объясняют курсовыми разницами по обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Напомним, что в 2008 г. "Тернейлес" привлек для реализации инвестиционных проектов кредиты в японских банках. Переоценка кредитов в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета дала отрицательную курсовую разницу в сумме 132,642 млн руб., в результате чего предприятием получен убыток и увеличены обязательства по кредиту.