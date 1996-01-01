В Большом Камне ждут корейские технологии

Незадолго, всего за месяц, до празднования своего 55-летия большекаменский судостроительный завод "Звезда" фактически получил второе рождение, подписав с южнокорейскими партнерами из Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) соглашение о строительстве на своей территории суперверфи.

Подробности проекта "ЗР" раскрыл генеральный директор завода "Звезда" Андрей РАССОМАХИН.

- Каков план реализации соглашения о строительстве на территории вашего завода суперверфи?

- Мы с корейцами планируем создать в декабре совместное предприятие "Звезда-ДЭУ" с уставным капиталом от $200 млн до $300 млн. Мне дано поручение сформировать Дирекцию по строительству, чем я уже занялся. Корейцы в течение трех месяцев разработают проект, пришлют своих технологов, которые и организуют строительство суперверфи. На этой неделе наш специалист выезжает в Корею для согласования графика строительства.

- Каков общий объем финансирования?

- Российская сторона вложит 35 млрд руб., и примерно столько же - корейская, то есть общий объем оценивается примерно в $2 млрд. Финансирование с российской стороны пойдет через Внешэкономбанк.

- Чье оборудование и технологии планируется использовать?

- Все - корейское. У нас в России таких технологий нет.

- Какие суда позволит строить ваша верфь?

- До 200-250 тыс. тонн дедвейтом.

- Уже подписаны первые контракты на сумму $5 млрд. Что за суда будете строить первыми?

- Танкеры ледового класса дедвейтом 80 тыс. тонн по заказу ОАО "Совкомфлот".

- Когда приступаете?

- В ближайшее время. Но головное судно будет заложено в Корее. Мы сделаем для него частично носовую часть и ходовую рубку. Во время его строительства наши специалисты пройдут обучение в Корее на верфях нашего партнера. Первый танкер планируем спустить на воду уже в 2011 г. Второе судно будем строить уже на "Звезде", но 30% работ выполнят корейцы. И лишь третье судно мы сделаем полностью собственными силами.

- Совместное предприятие с корейцами не станет помехой в выполнении оборонного заказа, на котором до сих пор специализировался ваш завод?

- Ни в коем случае. Корейцы люди очень корректные, они деликатно и с пониманием подходят к вопросам секретности.

- Понятна заинтересованность в проекте России и, в частности, вашего завода. А в чем интерес корейской стороны?

- Мы купим у них оборудование. Кроме того, они будут получать прибыль в соответствии со своей долей в предприятии, размер которой планируем определить окончательно в ближайшее время. Но самое главное - корейцы через нас получают доступ к российским заказам, которые по решению председателя правительства и президента должны размещаться исключительно на отечественных предприятиях.

- На какой площадке разместится верфь?

- Фактически на всей существующей территории завода, то есть будет проведена модернизация существующих мощностей плюс 44 га земли к югу от предприятия.

- Строить будут российские специалисты?

- Да, но под руководством корейцев.

- Хватит ли вам квалифицированных специалистов, планируете ли дополнительный набор?

- Сейчас на заводе занято 4 тыс. человек, и теперь мы планируем набрать еще 3,5 тыс. специалистов. Молодое пополнение нам будет готовить ДВГТУ. Сейчас же будем принимать на работу судостроителей с других предприятий, где идет сокращение. Например, с Амурского судостроительного завода. В планируемых расходах уже заложены статьи на развитие социальной сферы Большого Камня. Совершенно точно нужно будет построить еще одну школу и несколько детских садов и, конечно, жилые дома.