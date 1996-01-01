Больше всех заработали директора в банках и нефтянке

Forbes составил рейтинг зарплат топ-менеджеров российских компаний. По данным издания, в тройку лидеров вошли генеральные директора, работающие в нефтегазовом секторе ($1,7 млн в год), в тяжелой индустрии ($1 млн в год) и в коммерческих банках ($940 тыс. в год). При этом в издании считают, что 2009 г. был худшим для топ-менеджеров крупных компаний в плане заработка. Однако, по мнению Forbes, "в целом ситуация на рынке труда выправляется". Психологический перелом, по оценке хедхантеров, наступил в августе, когда компании активизировали наем персонала высшего звена. Стоит учитывать, что в ближайшие годы топ-менеджеры получат отложенные бонусы.