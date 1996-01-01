Новые дороги "ТМК"

Похоже, что в далекое прошлое уходит то спокойное время, когда приморские дорожники с первым снегом завершали сезон на строящихся и капитально ремонтируемых участках дорог. К ноябрю они конечно же постарались ввести сдаточные участки, но подготовка и задел по новым километрам на следующий год продолжаются безостановочно.

ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" к ноябрю завершила реконструкцию еще 12 километров краевой дороги Раздольное - Хасан в районе с. Безверхово. Сейчас ею успешно ведется строительство моста через бухту Золотой Рог. Со стороны центра города уже возведены первые три капитальные опоры, активно строятся подходы к мосту, до нового года предполагается "надвинуть" временные пролеты. На сентябрь из запланированных на этот год 4,4 млрд рублей здесь были освоены 3,5 млрд. То есть горожане прекрасно видят, что возводится мост очень высокими темпами, без отставания от графика. Поэтому ввести его к концу 2011 г., как, начиная строительство, обещал генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ, - вполне реально.

Однако недавно в преддверии подготовки к саммиту АТЭС-2012 г. у этой компании во Владивостоке появились и другие особенно важные и сложные объекты, которые надо построить к этому же времени. Это новые дороги и низководный автомобильный мост из района ст. Седанка на полуостров Де-Фриз в Надеждинском районе.

Соединяя мосты

Досье В целом длина дороги "Бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог", соединяющей мост над этой бухтой и мост на о. Русский, - 5,37 км, в т.ч. около 300 погонных метров - путепроводы. Ширина проезжей части будет четыре полосы, или 18 метров. Расчетная скорость движения - 80 км/час. По проекту дорога начинается на ул. Фастовской и заканчивается на ул. Бархатной. На ней будет расположено 4 путепровода.

Значение этой дороги - огромное, поскольку она примет на себя основной поток машин в центр города и из центра на Чуркин и далее на о. Русский. Принципиально она распределит сюда часть центра города. Архитекторы уже отмечают, что и застройка вдоль нее должна будет в дальнейшем реконструироваться и развиваться исходя именно из этого приятного для жителей Чуркина обстоятельства.

Контракт на строительство этой дороги мостостроители подписали с Департаментом дорожного хозяйства Администрации Приморского края 7 октября. И не верится, что всего за полтора месяца можно было успеть сделать здесь столько, сколько уже сделано.

Сегодня по этой дороге уже вовсю ведутся работы в районе улиц Коммунаров и Катерной. Отсыпано земляное полотно и основание из пескогравия - автодорога прошла через лесной массив на протяжении уже полутора километров. Уложены две водопропускные трубы. Строители субподрядной компании РАСКО занимаются устройством подпорных стен, продолжается устройство основания дороги, ведётся строительство путепровода в районе завода "Восточная верфь".

Строительство этого участка дороги осложнено еще и тем, что он частично проходит по территории воинской части, а это подразумевает и особый допуск, и выполнение обязательных требований военных. Здесь строители уже ведут буровые работы под будущий путепровод: под одну опору забетонировано 3 скважины, под другую - пять. Живее эти работы идут в районе будущей развязки у "Восточной верфи": на 4-й опоре их забетонировано уже 17, хотя здесь тоже "узел проблем" с ливневой канализацией, теплотрассой, мазутными емкостями, линиями связи и пр. На этой неделе здесь намечено начать вынос инженерных сетей, завозить балки для монтажа будущей развязки, которые уже делают на Владивостокской базе "ТМК".

Работа строительной техники вызвала тревогу у жителей ветхого жилья по ул. Катерной, в котором начала сыпаться штукатурка, и губернатор Сергей ДАРЬКИН, выслушав их жалобы, распорядился оперативно решить вопрос о расселении трех восьмиквартирных двухэтажек, хотя они и не попадали в полосу отчуждения. Можно сказать, что людям здорово повезло: хотя и есть соответствующая программа переселения из "ветхого и аварийного" жилья, но когда бы до них дошла очередь - трудно сказать.

В дальнейшем под снос попадают еще довольно много объектов, в т.ч. жилых в частном секторе. Особенно на отрезке от ул. Фастовской до пересечения ул. Черемуховой и ул. Калинина в районе радиозавода. Под снос попадают магазины в районе площади Окатовая, уровень которой должен понизиться до 8 метров. Здесь также придется перестраивать коммуникации и пр. Понятно, что, не решив проблемы со сносом и перекладкой сетей, дорожники не смогут приступить непосредственно к строительству полотна дороги. В других случаях в районе ул. Коммунаров и на стыковке с "дефризовской" дорогой путепроводы должны пройти на 11 метров выше уровня существующих дорог.

Финансирование этого объекта ведется исключительно за счет краевого бюджета. Общая стоимость строительства составляет 2,25 млрд рублей, в т.ч. 1,931 млрд приходится на строительно-монтажные работы. Их планируется завершить в августе 2011 г., хотя, конечно, есть желание сделать побыстрее, не прерывать надолго автомобильное движение на участке одной из основных дорог Чуркина от ул. Черемуховой до ул. Коммунаров. Как сказал первый заместитель генерального директора ЗАО "ТМК" Владимир МЕЩЕРЯКОВ, работы по этому объекту ведутся столь быстро, что проектировщики зачастую не успевают за строителями - им надо буквально "с листа" выдавать рабочую документацию, участвовать в оперативном решении множества вопросов, которые появляются каждый день, то есть постоянно присутствовать на объекте, чтобы постоянно обеспечивать строителей новым фронтом работ.

От аэропорта до бухты Патрокл

Буквально неделю назад компания ЗАО "ТМК" по результатам выигранных ею тендеров подписала новый контракт с Департаментом дорожного хозяйства Администрации края - на строительство трех из четырех участков дороги "Пос. Новый - п-ов Де-Фриз - Седанка - б. Патрокл". Это значит, что ей предстоит построить 24-километровый участок дороги от ст. Седанка до б. Патрокл и путепровод с низководным мостом от нее до Де-Фриза длиной более 4 километров.

Сегодня категория этой будущей дороги определена как "магистральная улица общегородского значения регулируемого движения", но специалисты-дорожники причисляют ее к разряду "федеральной" и, скорее всего, этот статус она и получит, когда будет завершена. Именно по ней участники саммита АТЭС 2012 г. будут проезжать из аэропорта Владивосток на о. Русский, где и пройдут его основные мероприятия. В перспективе она серьезно разгрузит основную выездную магистраль по ул. Маковского, которая уже давно не справляется со своей нагрузкой и часами сдерживает автомобильные потоки в город и из города.

Трассировкой новой дороги уже занимаются геодезисты. На этой неделе строители начинают вести рубку леса и другие подготовительные работы. Практически завершено и обустройство временного городка строителей в районе Патрокла - все бытовые вопросы решены, и теперь рабочие смогут не отвлекаться от основного своего дела. Что касается техники, то она уже в полной "боевой готовности"... В ходе этого строительства предполагается переместить около 5 млн кубометров грунта, построить пять путепроводов. Сейчас определяются и субподрядные организации, которые будут привлечены сюда.

По этой дороге ЗАО "ТМК" с субподрядчиками предстоит выполнить объем работ на сумму 24 млрд рублей, в т.ч. по сухопутной части более 10 млрд. На треть это строительство будет финансироваться из краевого бюджета и на две трети - из федерального. График предполагает завершить все работы по этой дороге в конце 2011 года. И хотя сегодня с трудом верится, что это возможно, сами дорожники считают, что со своей задачей по этому объекту обязательно справятся.

Проектируют этот объект на стадии "проект" московский институт ГипродорНИИ, с ним у дорожников давние отношения, и его филиалы. Уже имеется часть документации, которая позволяет начинать работы, хотя объект сам по себе очень сложен, требует множества согласований, компромиссов и т.д. Что особенно интересно: вопросами рабочего проектирования и по низководному мосту, и по двум сухопутным участкам дороги генподрядчик будет заниматься сам, заключив с проектировщиками субподрядные договоры.

Компания уверенно растет

Наверное, у многих других строителей обилие работы у "ТМК" вызывает не только здоровую зависть, но и сомнения, что приморский отраслевой лидер сможет справиться с такими огромными объемами. Но руководство компании уверено, что обязательства перед всеми своими заказчиками она выполнит. За срок немногим более года она численно выросла в полтора раза - до 1500 человек. Причем сейчас идет тщательный отбор нового пополнения - людей, желающих работать в коллективе, немало.

Под новые задачи модернизированы и производственные базы "ТМК". В Уссурийске построены новый, более мощный цех по производству железобетонных конструкций и бетонный южнокорейский завод производительностью 60 куб. м бетона в час, появились новые мостовые краны. Созданы новые мощности во Владивостоке. Вселились в новый офис, закуплена новая техника. Только что на дорожные объекты поступили пять мощных бульдозеров, пять экскаваторов, погрузчик производства Японии. Для своих специалистов в Уссурийске строится большой жилой дом.

Стоит отметить, что компания сегодня пользуется особым доверием банков - ей предоставлены гарантии и кредиты на миллиарды рублей. Устойчивость финансирования позволяет продолжать работы и на тех объектах, по которым у заказчиков появляются какие-либо временные трудности с деньгами, продолжать модернизацию баз и т.д. Хотя, например, по мосту через бухту Золотой Рог финансирование со стороны заказчика ведется не только своевременно, но даже с опережением.

В конце концов, есть и надежные партнеры, с которыми прекрасно отлажены схемы взаимодействия, - это "Стройтехнология", "РАСКО", "Интенсивик ДВ", "Приморская Буровая компания", "Дальэлектромонтаж" и другие. Они сегодня разделяют не только тот груз, который на себя берет "ТМК", но и будущий успех.