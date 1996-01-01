Где стоит вагон с вашим грузом

Клиент в режиме реального времени, не выходя из своего кабинета, посредством сети Интернет через электронную торговую площадку (ЭТП ТУ) может получить информацию по продвижению и дислокации подвижного состава в пути следования, вагонов и контейнеров, производить предварительный расчет провозных платежей и другие услуги. В октябре ЭТП ТУ Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания - структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" заняла первое месте по сети дорог. С начала года заключено 32 новых договора, и сегодня ее услугами пользуются 79 предприятий Дальневосточного региона. За 10 месяцев предоставлено услуг на 2,2 млн руб.