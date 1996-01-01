Несинхронный расчет

В постреформенных условиях функционирования энергетической отрасли существенно возрастает роль государственного регулирования и контроля над деятельностью компаний, возникших в рамках реформирования электроэнергетики. ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) – не исключение. В компании считают, что одна из существенных проблем действующего законодательства связана с несинхронизированностью расчетов на оптовом и розничном рынках электроэнергии и она непосредственно влияет на расчеты сбытовых компаний за приобретаемую на оптовом рынке электроэнергию.

Досье ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" образовано 1 февраля 2007 г. путем слияния энергосистем Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области и является дочерним зависимым обществом РАО "Энергетические системы Востока". ОАО "ДЭК" является крупнейшей энергосбытовой компанией и основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии. С 2008 года ОАО "ДЭК" имеет статус Единого закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

По заявлению министра энергетики Сергея ШМАТКО, в настоящее время разрабатывается и находится в завершающей стадии нормативный акт, регламентирующий синхронизацию платежей на оптовом и розничном рынках. Устранение дисбаланса должно оказать положительное влияние на платежную дисциплину сбытовых компаний. В то же время генерирующие предприятия могут столкнуться с проблемой оплаты топлива, которое закупается ими в основном на условиях предоплаты. Глава Минэнерго указал на необходимость синхронизации платежей за электроэнергию на оптовом рынке с платежами за поставки топлива. По словам главы НП "Совет рынка" Дмитрия ПОНОМАРЕВА, проект постановления в скором времени будет согласован в ведомствах.

Энергетики отмечают, что на сегодняшний день требуется большая работа по созданию нормативной документации для формирования эффективных механизмов контроля и надзора, как на уровне государства так и на уровне саморегулируемых организаций – участников рынка.

Согласно постановлению Правительства РФ от 31 августа 2006 г. №530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики" расчеты на розничном рынке электроэнергии производятся не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом, для граждан-потребителей и исполнителей коммунальной услуги по электроснабжению, остальные покупатели оплачивают 50% договорного объема потребления электрической энергии (мощности) до 15 числа месяца.

Динамика поступлений в ОАО "ДЭК" платежей за электроэнергию от потребителей розничного рынка за 9 месяцев 2009 года показывает, что потребители оплачивают не более 75% полученной электроэнергии в текущем расчетном периоде. В итоге кассовые разрывы, связанные с недополучением текущей выручки в данном периоде по условиям заключенных договоров достигают от 300-900 млн рублей ежемесячно.

Досье КАССОВЫЙ РАЗРЫВ (англ. cash deficiency, cash gap) – временный недостаток средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов. Возникает в связи с несовпадением сроков поступления денежных средств в бюджет компании и их расходования.

Вместе с тем, согласно приложению № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка "Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии", а также в соответствии с заключенными договорами купли – продажи электроэнергии и мощности, расчеты за покупную электроэнергию и мощность производятся 7, 14, 21, 28 числа каждого месяца авансовыми платежами по 25% от плановой стоимости.

По факту в первые три недели месяца ОАО "ДЭК" испытывает дефицит денежных средств, необходимых для финансирования обязательств перед поставщиками Оптового рынка электроэнергии и мощности (далее ОРЭМ) в сроки, установленные договорами, учитывая и то, что, помимо расчетов на ОРЭМ, в компании существует необходимость своевременного исполнения обязательств по выплате заработной платы, налогов и погашению ссудной задолженности перед кредитными учреждениями.

Также, согласно постановлению Правительства РФ от 31 августа 2006 года N 530 "Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики", гарантирующие поставщики оплачивают услуги по передаче электрической энергии до 15 числа месяца, следующего за расчетным. При этом условиями договоров на оказание услуг по передаче электроэнергии предусмотрена предоплата в объеме от 25% – 33% стоимости услуг до 15 числа и от 25% – 33% до 25 числа текущего месяца. В аналогичном порядке оплачивается и электроэнергия, приобретаемая сетевыми организациями для компенсации потерь.

Учитывая долю расходов на финансирование покупной электроэнергии и мощности с ОРЭМ и на оплату услуг по передаче электроэнергии в общем объеме ежемесячных текущих обязательств ОАО "ДЭК", практически около 94,85% текущих расходов ежемесячно оплачивается авансом.

Из-за несинхронизированности сроков поступления денежных средств за отпущенную электроэнергию и сроков исполнения обязательств по заключенным договорам, прежде всего на ОРЭМ и за услуги по передаче электроэнергии, у компании неизбежно возникает операционный кассовый разрыв, который может быть покрыт только за счет привлечения заемных ресурсов.

В условиях кризиса, для сбытовых организаций привлечение кредитов становится проблематичным, банки ужесточили доступ к заемным средствам, выставив дополнительные требования по залоговому обеспечению кредитов. Ввиду специфики деятельности в сбытовых компаниях, в том числе в ОАО "ДЭК", оно фактически отсутствует. При этом повысилась и стоимость заемных средств.

Более того, на сегодняшний день промышленные предприятия существенно сократили свое энергопотребление. Только за первое полугодие 2009 года фактическое потребление по конечным потребителям сложилось ниже баланса ФСТ на 1 млрд 055 млн кВт.ч, или на 10,2%. В результате ОАО "ДЭК" недополучило товарной продукции в объеме 2 млрд 140,4 млн рублей.

Помимо существенного снижения объемов товарной продукции, ситуация усложняется еще и проблемами неплатежей на розничном рынке электроэнергии, вызванными происходящими кризисными явлениями.

Следует отметить, что проблема долгов существовала всегда, но во время кризиса задержки денег критичны: компании не могут компенсировать кредитами нехватку оборотных средств и кассовые разрывы. На сложившуюся ситуацию есть две точки зрения. Первая: кардинально справиться с неплатежами невозможно, поскольку это своеобразный механизм защиты бизнеса в период кризиса. Они сами сойдут на нет, когда экономика стабилизируется. Вторая: избавляться от неплатежей нужно, меняя правила работы на оптово-розничном рынке электроэнергии и мощности.

ОАО "ДЭК" в данной ситуации пытается сохранить баланс расчетов на оптовом и розничном рынках электроэнергии, в том числе за счет принудительного взыскания задолженности с потребителей, тесного взаимодействия с крупными потребителями, имеющими задолженность за потребленную электроэнергию, и администрациями краев и областей по вопросам урегулирования накопленной просроченной задолженности, а также за счет оптимизации собственных сбытовых затрат.

В результате за 9 месяцев 2009 года, ОАО "ДЭК" не имеет просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии и мощности ОРЭМ. Текущие обязательства исполняются в полном объеме, в составе задолженности присутствует только реструктуризированная по условиям заключенных соглашений задолженность, а также обязательства, сформированные в объеме неполученной субсидии федерального бюджета, которые будут погашены в момент поступления средств. Важно отметить, что в наиболее острый период кризиса – I-II кварталы 2009 года – за счет поддержки таких банков, как ОАО "Росбанк", ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО "Банк Дальневосточный", АКБ "Приморье", ОАО "ДЭК" смогло обеспечить привлечение краткосрочных кредитных ресурсов в необходимых объемах для расчета с поставщиками электроэнергии и мощности по ОРЭМ и недопущения увеличения кредиторской задолженности.

По словам специалистов ОАО ДЭК", затягивание решения проблемы несинхронизированности платежей на оптовом и розничном рынках электроэнергии чревато еще и тем, что с 1 сентября 2009 года за нарушение условий оплаты со стороны покупателей ОРЭМ компания обязана платить еще и неустойку. А это приведет к необходимости привлечения дополнительных кредитных средств.

В конце 90-х энергетика России выдержала подобные кризисные последствия и ценой больших усилий сумела переломить ситуацию – перейти от взаимозачетов и бартерных схем к денежным расчетам. Сегодня особое значение в решении проблемы неплатежей и урегулировании проблем в законодательной сфере имеет позиция властей на всех уровнях. Скорейшее принятие нормативных актов, регулирующих платежи на розничном и оптовом рынках электроэнергии, позволит сбытовым компаниям сократить существующие кассовые разрывы в операционной деятельности, оптимизировать затраты на обслуживание кредитов и уплату неустойки, а также обеспечивать нормальный уровень расчетов на оптовом рынке электроэнергии.

Наталья КАЛИНИНА, финансовый директор ОАО "ДЭК".