Все дело в логистике

Sollers оказалась единственной российской компанией, изъявившей желание создать на Дальнем Востоке первый в истории региона автозавод. Планируется, что на предприятии во Владивостоке будут выпускаться южнокорейские внедорожники SsangYong и японские грузовики Isuzu. Производство автомобилей Isuzu и SsangYong будет перенесено во Владивосток из Татарстана: сборка SsangYong – до конца 2009 года, а Isuzu – до конца 2010 года.

О том, зачем Sollers приняла решение идти на Дальний Восток, "ДК" рассказал гендиректор ОАО "Соллерс" (бывшее "Северсталь-авто") Вадим ШВЕЦОВ, который контролирует 58% акций компании.

– Приход "Соллерс" на Дальний Восток многие связывают с последствиями протекционистской деятельности правительства, последовательно ужесточающего ввозные пошлины на бэушные автомобили. Причем основным "движителем" перемен называют бывшего директора по стратегии и развитию бизнеса ОАО "Северсталь-авто" Алексея РАХМАНОВА, ныне руководителя департамента автомобильной промышленности Минпромторга. Тем самым кивают на вашу компанию.

– Никакой связи здесь нет. Бывшие наши сотрудники где только не работают, и это хорошо. Если кто-то считает, что мы пользуемся чьей-то протекцией, то это не так. Потоки нового автоимпорта из Азии традиционно шли в обход России – морским фрахтом через порты Финляндии и Прибалтики. Идея использовать железную дорогу как более короткий путь витала давно (часть автомобилей японского концерна Mazda уже давно поставляется через порт в бухте Троицы в Приморье и далее по железной дороге в западную часть России. – "ДК"). Как видите, мы не изобретали велосипед. В основе лежит чисто экономический расчет. Запуск производства во Владивостоке позволит значительно сократить затраты на логистику за счет доставки машинокомплектов морем из Южной Кореи и Японии и далее по железной дороге. Таким образом, мы рассчитываем снизить себестоимость не менее чем на 5%. Первый автомобиль на новом автомобильном заводе на Дальнем Востоке должен выйти с конвейера 29 декабря. По выходу на полную мощность рассчитываем производить во Владивостоке до 15 тыс. внедорожников и пикапов SsangYong.

Рисков по проекту вообще нет. Плюс в том, что прибавляется новый рынок в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. А если не будут покупать в регионе наши внедорожники, ничего страшного – тогда все они уйдут в западные регионы. Но я думаю, что такого сценария не будет. Мы, по крайней мере, планируем продавать на Дальнем Востоке около 2 тыс. внедорожников и пикапов. Это не очень амбициозная цифра, но она просчитана, и мы будем к ней стремиться.

Не секрет, что в регионе большой спрос прежде всего на коммерческую технику – это связано с большими стройками, которые ведутся в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Общие потребности инфраструктурных проектов мы оцениваем в 1,1 тыс. автомобилей в год. Рассчитываем, что целевая доля проекта "Соллерс" составит около 60%, порядка 700 тяжелых грузовиков Isuzu c локализованными надстройками (самосвальные кузова и бетономешалки) в год.

Для обеспечения нужд коммерческих потребителей в пищепроме, торговле и сервисе требуется не менее 400 автомобилей в год. Мы рассчитываем на долю в 90%. Речь идет о среднетоннажных грузовиках Isuzu с локализованными надстройками эвакуатор и товарный фургон.

Кроме того, на Дальнем Востоке существует дефицит техники для социальных нужд – маршрутные такси, автомобили "скорой помощи", школьные автобусы, инкассаторские автомобили и т.д. Насколько я вижу, в регионе этого не хватает. Рынок просто колоссальный – по нашим расчетам свыше 4 тыс. автомобилей в год. Надеемся, что большую часть будет закрывать FIAT Ducato, производство которого остается в Татарстане.

– И кризис тому не помеха?

– Я считаю, что именно сейчас нужно максимально быстро развивать бизнес. Сложившаяся ситуация открывает новые возможности. Сегодня происходит своеобразный естественный отбор, когда выживает сильнейший. Я верю в успех нашего проекта.

– Что представляет собой проект?

– Инвестиции в проект составляют 5 млрд руб. (Правительство РФ предоставило компании Sollers гарантии по размещению облигаций объемом 5 млрд руб. – "ДК"). Часть из них была потрачена на выкуп у ОАО "Дальзавод" (создано на базе активов обанкротившегося ОАО "Холдинговая компания "Дальзавод", в отношении которого введено конкурсное производство) 14-го производственного корпуса судоремонтного завода и пустыря рядом с ним, на котором собираемся построить новое производство грузовиков. Кроме того, мы получили причальную стенку для подхода морских судов.

Проект предполагается реализовать в три этапа. На первом – организация производства корейских внедорожников и пикапов SsangYong (в 2010 году планируется собрать чуть более 9 тыс. машин), на втором – производство японских грузовиков Isuzu (старт намечен на 24 октября 2010 года), на третьем – организация полного цикла (2012 год).

Для реализации проекта во Владивостоке "Соллерс" учредил дочернюю компанию ООО "Соллерс-Дальний Восток", гендиректором которой назначен Василий БОЙЦОВ. В рамках проекта планируется создать в Приморье до 2,2 тыс. рабочих мест на автозаводе и не менее 300 рабочих мест у поставщиков.

– Скептики считают, что "Соллерс" вряд ли уложится в заявленные сроки по открытию производства.

– Все наши производства были созданы за короткое время. За три года мы построили три завода – два в особой экономической зоне "Алабуга" (по выпуску FIAT Ducato и СП с Isuzu) и один в Набережных Челнах (производство SsangYong). Теперь производство из Набережных Челнов перебазируется на Дальний Восток. Сборочный конвейер SsangYong уже демонтирован и в ноябре будет во Владивостоке.

– Предоставляя преференции сборочным производствам, правительство ставит жесткие условия по локализации. Каким образом вы рассчитываете решить эту задачу?

– По всем продуктам, запускаемым в производство, запланирована программа локализации, в том числе и с участием местных предприятий региона. В частности, по SsangYong целевой уровень локализации ожидается не менее 30%, по Isuzu – около 40%. Речь идет о выпуске сидений, рам, бензобаков, выхлопных систем и шумоизоляции. После создания нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства в Приморье возможно будет дополнительная локализация пластиковых деталей интерьера и экстерьера резино-технических изделий и шин. Конечно, все это будет появляться позже.

– Есть данные, что губернатор Приморья настойчиво предлагал "Соллерсу" площадки за пределами Владивостока, но вы упорно стремились в город. Почему?

– Настойчиво никто ничего не предлагал. На самом деле мы осмотрели около 35 площадок по всему Дальнему Востоку. Владивосток выбрали прежде всего из-за удачной логистики – на Дальзаводе причальная стенка и железнодорожные пути расположены очень удобно. Повторюсь, логистика является конкурентным преимуществом №1 этого проекта.

– Новый завод будет расположен в городской черте. Вала претензий со стороны экологов не ожидаете?

– Современное автопроизводство весьма компактно и технологично. И в Японии, и в Корее подобные заводы также зачастую находятся в черте города. Так что наш проект точно не ухудшит экологическую обстановку во Владивостоке. Только в окрасочном производстве около 30% инвестиций приходится на систему очисток. Кстати, в выкупленном нами 14-м корпусе в свое время была именно судостроительная окраска.