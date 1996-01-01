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Дорожная надежда
ООО "Автодор" – это совершенно новый проект известного в Амурской области человека – Николая Васильевича ПРОБИЧА. Его опыт работы в дорожной отрасли более 30 лет, причем не только в качестве специалиста- дорожника, но и руководителя областного управления дорожного хозяйства, чиновника высокого ранга в правительстве области.
Разговаривать с ним о дорогах региона можно бесконечно, состояние их он знает до километра и очень переживает за будущее отрасли. Без конца подчеркивая одну и ту же в сущности уже расхожую мысль – в области должна быть четкая концепция развития дорожной сети, и отношение к ее исполнению должно быть соответствующим: транспортные артерии – основа экономики, без них никакая социальная программа не двинется, и точка.
Беспокоит авторитетного дорожного специалиста и будущность участка дороги Чита-Хабаровск ("Амур"), которая протянулась по территории области более чем на 1,5 тыс. километров. Дорога находится на балансе ГУП Дирекция строительства дороги "Дальний Восток". На будущий год ее окончательно сдадут в эксплуатацию, кто будет отвечать за содержание? По мнению Николая Васильевича, именно на территории Амурской области должен работать отвечающий за эти вопросы федеральный орган, без этого Приамурье теряет немало федеральных средств.
Но, рассуждая о высокой дорожной политике, генеральный директор ООО "Автодор" своей пока небольшой и молодой компанией старается показать, что качество большой дороги складывается с каждого профессионально построенного километра.
Годовая программа компании в 2008 году 63 млн рублей. ООО "Автодор" работает как на федеральных, так и на местных дорогах. На федеральных занимается ремонтом и содержанием искусственных сооружений – на южном направлении – с 1445 км дороги "Амур" и до 1811 км (до границы с ЕАО). Это мосты, водопропускные трубы. В этом году компания закончила строительство двух подъездов от трассы "Амур" к населенным пунктам Уруша и Ушумун.
– Я считаю, что для начала это неплохо, – говорит Николай Пробич. – Постоянная численность компании порядка 38 человек, в зависимости от объема работ, мы увеличиваем численность до ста человек. Рынок диктует свои условия – если есть объемы работ, значит, мы соответственно укрупняемся, привлекаем силы для этих работ. Но главное, что нам удалось, – собрать костяк высокопрофессиональных специалистов, и компания может вести работы, что называется, с нуля. Мы создали два филиала – в Белогорске и пос. Новобурейском, которые располагают хорошей базой, современной техникой – экскаваторы, автокраны, всевозможные средства малой механизации и, конечно, люди, способные решать поставленные задачи. Более того, в надежде, что дорожное строительство в области будет развиваться, мы создали солидный запас прочности по материальной базе – имеем собственный щебеночный карьер. У нас большой потенциал, и мы намерены активно участвовать в аукционах, которые должны пройти уже до конца этого года.
Николай Васильевич надеется, что компании удастся сформировать хороший портфель на 2010 г. Кризис заставляет работодателей быть особенно осмотрительными при размещении заказов. Негативного опыта, когда на аукционах побеждали компании, все преимущества которых были лишь в предложении нереально низкой цены, в регионе за последние годы накопилось достаточно. Случаи, когда приходилось расторгать контракты и привлекать к завершению работ других подрядчиков, в области в прошлом тоже были. Тому же ООО "Автодор" приходилось доводить до ума такие хвосты. И как бы то ни было Николай Васильевич видит большие перспективы для своей компании. Будет работа – будет стимул совершенствовать технологии, привлекать для работ новую технику. Это ведь на благо региону, значит, его бизнес – дело социально значимое. Тем более что, развиваясь, он будет увеличивать количество рабочих мест для жителей не только областного центра, но и районов области. Уже сейчас в рабочих рядах молодой компании появляется молодежь – перспективную опытный дорожник вычисляет быстро. Учитывая, что сложившиеся профессионалы отрасли, как говорится, при деле, в ООО "Автодор" делают ставку на выпускников вузов.
– Сегодня у меня уже пять таких специалистов, – делится Николай Васильевич. – Завтра могут появиться еще. Нам нужны те, кто хочет состояться в профессии. И мы им в этом поможем.
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