Золотые корточки

Так специалисты-аналитики называют крошечные крупинки золота, полученные в результате пробирного анализа золотоносной руды. И если они есть, значит, геологи в своих прогнозах не ошиблись и месторождение может получить реальную перспективу освоения.

– Вот это итог нашей сегодняшней работы, – сказала Виолетта АНДРЮЩЕНКО, начальник Центральной пробирно-аналитической лаборатории, показывая несколько маленьких фарфоровых стаканчиков – тигельков, на дне которых золотились мельчайшие крупинки драгоценного металла – золотая корточка. – Теперь их необходимо взвесить, ведь пробирный анализ – это, кроме всего прочего, строгий учет драгоценных металлов.

В Центральной пробирно-аналитической лаборатории УК "Петропавловск" для этих целей есть весы последних поколений чувствительностью 1 микрограмм (одна тысячная миллиграмма), которые позволяют взвешивать золотой песок, едва видимый человеческим глазом.

Работа современных металлургических предприятий невозможна без аналитической службы. От нее зависят последующие технологические решения, эффективность производства и сроки эксплуатации месторождения. Поэтому аналитическая служба УК "Петропавловск" родилась вместе с Покровским рудником, а сегодня обеспечивает широкие интересы всей Группы.

– Мы работаем на оценочных и поисковых площадях, на месторождениях, которые готовятся к защите запасов. На основании нашей работы пишутся проекты, защищаются месторождения, и далее начинается их эксплуатация. Но первичную оценку многих месторождений ведем мы, – поясняет руководитель лаборатории. – То есть сюда поступают пробы с объектов, которые ведет наша геологическая служба, и мы даем им оценку.

Для того чтобы результаты были максимально точными и достоверными, лаборатория оснащена первоклассным оборудованием, которое позволяет проводить пробирный, спектральный, рентгенофлуоресцентный анализ. Высококлассные специалисты ведут здесь химико-аналитические и спектрофотометрические исследования, применяют в своей работе атомно-абсорбционный и атомно-эмиссионный методы. Здесь была защищена не одна диссертация, проходили стажировку коллеги с других горнодобывающих и обогатительных предприятий.

Главный заказчик лаборатории, конечно, группа "Петропавловск", причем в последнее время лаборатория расширила специализацию и теперь может проводить изыскательские работы для последующего промышленного, гражданского и дорожного строительства. Лаборатория аккредитована в Системе аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ). Она также успешно участвует в аттестации стандартных образцов на национальном и международном уровнях, международных сличительных испытаниях.

Одна из последних аккредитаций Центральной пробирно-аналитической лаборатории состоялась уже в этом году. По результатам инспекционного контроля она включена в Перечень арбитражных лабораторий ГКЗ, рекомендованных в качестве контролирующей лаборатории для проведения геологического контроля российских предприятий.