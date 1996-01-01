От "Покровки" до "Петропавловска"

Золотодобыча – одно из основных направлений экономики Амурской области. А ОАО "Покровский рудник" – ведущее золотодобывающее предприятие отрасли, причем не только в масштабах области, но и страны. За последние годы вокруг него выросла Группа компаний "Петропавловск", объединившая предприятия по добыче рудного и россыпного золота, железорудные активы, а также геологоразведку, проектные, научные, строительные мощности и профессиональное образование.

В сентябре 2009 года "Покровка" отпраздновала пятнадцатилетний юбилей. Он стал поводом оглянуться назад, вспомнить события, в которых предприятие неизменно упоминается со словом "первый". Первый современный гидрометаллургический завод появился в Амурской области именно на Покровском руднике, а до этого здесь первыми использовали метод кучного выщелачивания золота при 30-градусном морозе, сначала укрыли "кучу" тем же синтетическим материалом, из которого в лихие 90-е китайские предприниматели шили знаменитые сумки. Именно "куча" дала первые средства на строительство завода.

Компания первой в регионе выстроила мощную аналитическую службу с несколькими современнейшими лабораториями, а в феврале 2009 года запустила в эксплуатацию опытно-промышленный завод для окончательного определения технологии переработки руды – таких на Дальнем Востоке больше нет.

Сегодня завод на Покровском месторождении – самое современное золотодобывающее предприятие Дальнего Востока, его мощность позволяет перерабатывать до 2 млн тонн руды в год. А первый директор "Покровки" Сергей ЕРМОЛЕНКО теперь является генеральным директором УК "Петропавловск". "ДК" встретился с ним в новом офисе компании в Благовещенске.

– Сергей Егорович, когда в 1994 году на "Покровке" все только начиналось, вы планировали, что через 10-15 лет компания так развернется и достигнет таких масштабов?

– В том, что предприятие "Покровский рудник" будет успешно работать (я имею в виду производство), мы были уверены, но нынешние масштабы, конечно, предвидеть было трудно.

– Это стечение удачных обстоятельств, хорошие запасы месторождения или выверенный менеджмент компании?

– Я не думаю, что нам сопутствовала одна сплошная удача. Само становление проходило тяжело, и на сегодняшний день проблем у нас тоже хватает. Все бывает в этой жизни: и поломки, и кризисы, и другие непредвиденные обстоятельства, но, тем не менее, компания доказала свою жизнеспособность, умение справляться с трудностями. Значит, установка акционеров и менеджмента предприятия на освоение самых современных технологий оказалась правильной. Так, результаты 2008 года мы уже перекрыли, и за 2009 год планируем получить около 15 т золота.

– И сегодня уже просчитываете планы дальнейшего развития?

– Известный факт, что наша компания – один из лидеров по обеспеченности минерально-сырьевой базой. Это и золото, и железная руда. И на сегодняшний день, благодаря собственной геологоразведке, мы имеем довольно значительные успехи по приросту запасов. Это месторождение "Пионер", которое уже состоялось (недавно мы запустили здесь вторую очередь золотоизвлекательной фабрики), в перспективе "Маломыр", к строительству которого приступаем в настоящее время, и освоение Албынского золоторудного месторождения. Мы начали с Покровского месторождения, которое было разведано еще в советское время, других разведанных месторождений не имели. И все другие проекты реализуются на запасах, уже разведанных нами. Так что перспективы у компании в этом плане хорошие.

– Компания, как вы говорите, изначально делала ставку на новые технологии. Откуда вы их берете? Сотрудничаете с наукой, с учеными ДВО РАН?

– Мы, конечно, общаемся, но все стараемся делать сами. И убеждены, что это правильно: в данной ситуации у нас есть полная уверенность, что все будет работать так, как надо компании. Академическая наука слишком оторвана от производства, есть проблемы и с материальной базой. Мы же на сегодняшний день имеем самую современную базу, собственные месторождения, специалистов, которые определяют качество сырья и предлагают оптимальные варианты его переработки. В Группу входят ведущие отраслевые институты Гипроруда и Иригиредмет, мы создали новейший институт ПХМ-Инжиниринг, открыли сеть лабораторий и опытный завод по переработке руды. За эти 15 лет мы создали и свою науку, и свои проектные институты. Весь цикл, который проходит любое горнодобывающее предприятие – поиск, разведка, защита запасов, отработка технологий, потом проектирование, строительство и эксплуатация, – все это мы делаем сами, в рамках компании "Петропавловск". Проектные и технологические институты помогают нам отрабатывать технологию и осваивать месторождения. Недавно мы приступили к подготовке кадров – открыли в городе Зее Покровский горный колледж. И первый выпуск специалистов уже состоялся.

На наших предприятиях отрабатываются новейшие технологические решения, опробуются новые реагенты, которые существенно облегчают и упрощают технологический процесс обогащения руды, рождаются ноу-хау. Например, за разработку и внедрение в промышленное использование сорбента Pure Gold "Петропавловск" на Пятом Горнопромышленном форуме МАЙНЭКС-2009 был отмечен в номинации "Новатор года". А вообще нас номинировали в трех из шести категорий в различных сферах деятельности, связанных с недропользованием в России.

Досье Награда Майнэкс 2009 в номинации "Изыскатель года" была вручена УК "Петропавловск" за новые подходы в геологоразведке на месторождениях "Маломыр" и "Албын", расположенных в Селемджинском районе Амурской области. А генеральный директор УК "Петропавловск" Сергей Ермоленко был номинирован в категории "Горняк года". МАЙНЭКС — крупнейший в России и СНГ горно-промышленный форум, объединяющий свыше 2000 ведущих профессионалов отрасли из более чем 20 стран. Премия Майнэкс отражает независимое мнение членов сообщества. Решение о присуждении наград принимается на основании результатов открытого голосования и мнения независимых экспертов, участвующих в работе Наградного комитета.

– Сергей Егорович, как бы вы прокомментировали ситуацию в золотодобывающей отрасли области, какие проблемы сегодня стоят перед ней.

– Прежде всего, меняются приоритеты. Если еще 10 лет назад область в основном добывала золото из россыпных источников, то на сегодняшний день – больше рудного золота. И перспективы россыпей напрямую зависят от участия государства в этом процессе, потому что представлено рассыпное направление в основном мелкими частными компаниями, которые не имеют финансовых возможностей заниматься геологоразведкой и готовить качественную сырьевую базу. Поэтому в течение последних 10 лет наблюдается тенденция снижения россыпной добычи. Да, наверное, будущее за освоением коренных месторождений, но и россыпи со счетов списывать нельзя. И будущее их во многом зависит от господдержки как на федеральном, так и на региональном уровнях.

– А как складываются сегодня отношения с региональной властью у "Петропавловска", ведь в прошлом вы имели негативный опыт, и насколько такое сотрудничество имеет значение?

– Опыт имеем богатый. И негативного отношения, и конструктивного… И, конечно, оно зависит от понимания властью процессов, которые происходят в нашей компании, и ее значения для региона. Ведь даже по доле платежей в бюджет области "Покровский рудник" – один из крупнейших налогоплательщиков, не говоря уже о рабочих местах, зарплатах и так называемой социалке. И чем крупнее будет предприятие, тем больше принесет оно плюсов региону. Я всегда говорил: будет на территории области 10 "Покровок" – и мы забудем слово "дотации" в областном бюджете. На сегодняшний день у нас три таких рудника – я имею в виду "Покровку", "Пионер", "Олекму", где заканчиваем строительство. Это в совокупности серьезные налоговые поступления.

Сегодня с правительством области складываются конструктивные отношения. Мы совместно находим решения многих проблем, и не только недропользования. Например, прорабатываем программу развития автомобильных дорог. Не секрет, что в бюджете средств на их содержание и ремонт не хватает, мы берем на себя часть расходов по дорогам к нашим поселкам и месторождениям. То же самое касается линий электропередачи. Пока не все поселки области электрифицированы, Пионер и Апрельский – из их числа. Мы строим линии к своим предприятиям, но и население получает электроэнергию. То есть это не только производственные, но и социальные проекты, и для их реализации нужно взаимодействие.

– У вас, одной из немногих амурских компаний, имеется опыт работы с зарубежным инвестором…

– В свое время это было вынужденное решение, потому что очень трудно было в России найти финансовую поддержку таких масштабов, какую оказали нам наши западные партнеры. И мы ничуть не сожалеем, что в тот момент обстоятельства сложились именно так. У нас с зарубежными акционерами довольно хорошее взаимопонимание, благодаря этому мы имеем возможность развиваться. Вся прибыль идет на пополнение оборотных средств и на развитие компании – на геологоразведку (она сегодня очень затратна!), на науку, на освоение новых месторождений, на строительство новых предприятий, на выполнение экологических требований.

Вообще, вопросам экологии компания уделяет самое серьезное внимание. Мы чувствуем ответственность за наших людей, амурскую природу и поэтому применяем самые современные природосберегающие технологии. Кстати говоря, это требования и международных аудиторов, которые регулярно проверяют нашу компанию. Требования очень высокие, и мы привыкли работать правильно, нам это выгодно.

– У вас к "Покровке" особое отношение?

– Конечно, это же первенец – если смотреть с юридической стороны. А на самом деле это наш успех, который позволил создать одно из крупнейших в России горнометаллургических предприятий. Но оно и сегодня требует нашего внимания, поэтому бываю там довольно часто.

– Сергей Егорович, что за эти годы вас больше всего тревожило и огорчало?

– Наверное, в совсем недалеком прошлом огорчало непонимание предыдущей губернаторской команды и нежелание сотрудничать. В чем это выражалось? Мы по году не могли получить земельный отвод, для того чтобы проводить геологоразведочные работы. Это серьезный тормоз для бизнеса. Повседневные огорчения не в счет, это просто работа.

– А что радовало?

– Мне два раза в сутки передают сводку работы наших предприятий, и если получили, например, килограммов 40 золота, вот это радует и поднимает настроение. На сегодняшний день такие цифры идут достаточно стабильно.

– Есть ли у вас в бизнесе друзья?

– Некоторые считают, что друзей в бизнесе не бывает, но у меня это не так. Думаю, и команды бы у нас не получилось, если бы не было друзей. А что такое команда – это то состояние, когда люди одинаково думают, ставят единые цели и вместе их добиваются. Конечно, когда чувствуешь дружескую поддержку, даже самые сложные задачи решать намного проще.