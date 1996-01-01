Зерновой терминал в планах

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП") и Группа компаний "Сибирский аграрный холдинг" (САХО) подписали Соглашение о намерениях организовать совместную работу по проекту создания современного высокотехнологичного комплекса по перевалке зерна на территории порта Владивосток, сообщили в пресс-службе порта.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в части разработки технического задания и бизнес-плана проекта, определенный регламент по финансовым и корпоративным ресурсам, а также совместные маркетинговые мероприятия.

По словам генерального директора АО "ВМТП" Вячеслава ПЕРЦЕВА, в ближайшее время в рамках совместной работы с ООО "Группа компаний САХО" будет тщательно проанализирована ситуация, касающаяся возможностей экспорта российского зерна в страны АТР.