ДФУ с энергией

"Приморские электрические сети" (филиал ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания") заканчивают работы по строительству временных линий электропередачи 35 кВ "Зеленая КЭТ" и подстанции 35/10 кВ "Стройплощадка" на о. Русский. Уже монтируется подстанция и завершаются работы по оснащению ЛЭП.

Строительство временных линии и подстанции необходимо для обеспечения электроэнергией строительной площадки Дальневосточного федерального университета.

К окончанию строительства ДФУ силами ФСК будет введена подстанция 220/110/35/10 кВ "Русская", которая закроет потребности в электроэнергии и обеспечит современную инфраструктуру острова. А на период стройки одного из основных объектов саммита.