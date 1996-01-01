Завод "Звезда" получит 44,5 млн руб. на инвестиции из госбюджета

Согласно проекту бюджета, в 2010 г. правительство предлагает выделить средства ряду предприятий ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) на реализацию ими инвестпроектов по строительству, реконструкции и техперевооружению производств.

Речь, в частности, идет о 44,5 млн руб. для ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень). Средства предполагается выделить через допэмиссию компании. Напомним, что ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (одна из трех "дочек" ОСК) принадлежит 99,9999% акций большекаменского завода.