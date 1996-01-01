SASCO модернизирует паромы

К 2011 года ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) планирует завершить модернизацию своего паромного флота.

Линия Ванино – Холмск, связывающая остров с материком, обслуживается четырьмя паромами типа "Сахалин": "Сахалин-7", "Сахалин-8", "Сахалин-9", "Сахалин-10".Как сообщили в пароходстве, модернизация "Десятки" была завершена в прошлом году, в августе началась модернизация "Семерки". К работам по "Сахалину-8" планируется приступить в марте 2010 года, после того, как они будут завершены, придет очередь "Сахалина-9". Модернизация паромного флота SASCO ведется на китайской Tianjin Xingang Shipyard.

Кроме того, в планах SASCO – приобретение двух паромов нового поколения. Эти планы взаимоувязаны с организацией "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (в составе ОСК), но о конкретных сроках размещения заказов можно будет говорить тогда, когда ДЦСС встанет на ноги.