"Мечел" займется реконструкцией порта Посьет

ОАО "Торговый порт Посьет" (96,9% акций порта принадлежит ООО "Мечел-транс") планирует привлечь кредит в размере 150 млн руб. на 18 месяцев. Максимальный размер процентной ставки планируется на уровне 16% годовых, говорится в конкурсной документации.

Средства пойдут на реконструкцию и модернизацию порта, после завершения которых он будет способен переваливать до 7 млн т угля ежегодно (за январь—сентябрь 2009 года в порту выгружено 2,5 млн т).

Как сообщили в пресс-службе "Мечела", будут реконструированы подъездные пути, построено размораживающее устройство, вагоноопрокидыватель, конвейеры, пересыпные станции, угольные склады, судопогрузочные машины, новый глубоководный причал.