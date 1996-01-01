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Железное соглашение
Компания "Петропавловск" подписала договор о сотрудничестве с компанией "Xuan Yuan Industrial Development Co. Ltd" ("XY-Group"), который предусматривает совместную реализацию проекта на Кимканском и Сутарском железорудных месторождениях в Еврейской автономной области. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, стороны договорились, что на первом этапе XY-Group профинансирует строительство горно-обогатительного комбината на Кимканском и Сутарском месторождениях производственной мощностью 3,2 млн тонн 65%-го железорудного концентрата в год.
На втором этапе сотрудничества предполагается увеличение производственной мощности ГОКа для обеспечения дальнейшей разработки ресурсов Кимкано-Сутарского месторождения; а также строительство горно-обогатительного комбината на Гаринском месторождении, откуда руда будет доставляться для последующего обогащения и производства конечной продукции на Кимкано-Сутарский комбинат.
На третьем этапе предполагается строительство комплекса металлизации на Кимкано-Сутарском ГМК мощностью 2,5 млн тонн железа прямого восстановления (Direct Reduced Iron, DRI), для производства которого будет использоваться 3,75 млн тонн железорудного концентрата в год. Ожидается, что капитальные затраты на первом этапе составят $375 млн. XY-Group профинансирует не менее 70% требуемых затрат путем предоставления кредита в форме проектного финансирования на реализацию первого этапа, со сроком погашения ориентировочно 10 лет и выплатами на протяжении 7 лет после завершения горно-обогатительного комплекса (первого этапа) с ориентировочной процентной ставкой на средства, полученные по кредиту, в размере LIBOR плюс 5% XY-Group также может принять решение об инвестировании в новые акции дочернего предприятия компании "Петропавловск", которое ведет разработку Кимканского и Сутарского месторождений. Ожидается, что средства, вырученные от эмиссии, частично покроют стоимость финансирования проекта. Планируется, что после подписания договора о финансировании проекта XY-Group заключит соглашение на покупку всей готовой продукции, производимой горно-обогатительным комплексом на первом этапе в течение срока выплаты кредита, по ценам, которые будут определяться на основании базовых западноавстралийских цен на металлургическую продукцию и транспортной наценки.
Данное обязательное к исполнению соглашение представляет собой основу для последующих детализированных документов: контракта на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство (EPC); договора на покупку готовой продукции и договора на предоставление кредита, которые планируется подписать в течение следующих 6 месяцев. XY-Group является одним из наиболее успешных частных китайских холдингов, и в настоящее время – крупнейшим китайским инвестором в Россию. "Я рад, что наше сотрудничество с XY-Group стало одним из первых столь масштабных примеров проектных инвестиций в развитие производства на территории Дальнего Востока России. Это довольно редкий пока инструмент для российской практики развития промышленных проектов на приграничных территориях. Инвестиции XY-Group открывают большие перспективы перед нашими проектами в черной металлургии", – прокомментировал событие председатель совета директоров ЗАО УК "Петропавловск" Павел МАСЛОВСКИЙ. Как сказал генеральный директор "Петропавловск – Черная металлургия" (ООО "Ариком") Юрий МАКАРОВ, при том, что продукция Кимкано-Сутарского горно-металлургического комбината будет в значительной мере ориентирована на рынки сбыта Китая и других стран АТР, инвестиции в этот проект позволят создать более 2000 новых рабочих мест только на самом ГМК, обеспечить примерно четырехкратный рост ВРП Еврейской автономной области и значительный рост ВРП всего Приамурья.
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