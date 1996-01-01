www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Железное соглашение

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компания "Петропавловск" подписала договор о сотрудничестве с компанией "Xuan Yuan Industrial Development Co. Ltd" ("XY-Group"), который предусматривает совместную реализацию проекта на Кимканском и Сутарском железорудных месторождениях в Еврейской автономной области. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, стороны договорились, что на первом этапе XY-Group профинансирует строительство горно-обогатительного комбината на Кимканском и Сутарском месторождениях производственной мощностью 3,2 млн тонн 65%-го железорудного концентрата в год.

На втором этапе сотрудничества предполагается увеличение производственной мощности ГОКа для обеспечения дальнейшей разработки ресурсов Кимкано-Сутарского месторождения; а также строительство горно-обогатительного комбината на Гаринском месторождении, откуда руда будет доставляться для последующего обогащения и производства конечной продукции на Кимкано-Сутарский комбинат.

На третьем этапе предполагается строительство комплекса металлизации на Кимкано-Сутарском ГМК мощностью 2,5 млн тонн железа прямого восстановления (Direct Reduced Iron, DRI), для производства которого будет использоваться 3,75 млн тонн железорудного концентрата в год. Ожидается, что капитальные затраты на первом этапе составят $375 млн. XY-Group профинансирует не менее 70% требуемых затрат путем предоставления кредита в форме проектного финансирования на реализацию первого этапа, со сроком погашения ориентировочно 10 лет и выплатами на протяжении 7 лет после завершения горно-обогатительного комплекса (первого этапа) с ориентировочной процентной ставкой на средства, полученные по кредиту, в размере LIBOR плюс 5% XY-Group также может принять решение об инвестировании в новые акции дочернего предприятия компании "Петропавловск", которое ведет разработку Кимканского и Сутарского месторождений. Ожидается, что средства, вырученные от эмиссии, частично покроют стоимость финансирования проекта. Планируется, что после подписания договора о финансировании проекта XY-Group заключит соглашение на покупку всей готовой продукции, производимой горно-обогатительным комплексом на первом этапе в течение срока выплаты кредита, по ценам, которые будут определяться на основании базовых западноавстралийских цен на металлургическую продукцию и транспортной наценки.

Данное обязательное к исполнению соглашение представляет собой основу для последующих детализированных документов: контракта на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство (EPC); договора на покупку готовой продукции и договора на предоставление кредита, которые планируется подписать в течение следующих 6 месяцев. XY-Group является одним из наиболее успешных частных китайских холдингов, и в настоящее время – крупнейшим китайским инвестором в Россию. "Я рад, что наше сотрудничество с XY-Group стало одним из первых столь масштабных примеров проектных инвестиций в развитие производства на территории Дальнего Востока России. Это довольно редкий пока инструмент для российской практики развития промышленных проектов на приграничных территориях. Инвестиции XY-Group открывают большие перспективы перед нашими проектами в черной металлургии", – прокомментировал событие председатель совета директоров ЗАО УК "Петропавловск" Павел МАСЛОВСКИЙ. Как сказал генеральный директор "Петропавловск – Черная металлургия" (ООО "Ариком") Юрий МАКАРОВ, при том, что продукция Кимкано-Сутарского горно-металлургического комбината будет в значительной мере ориентирована на рынки сбыта Китая и других стран АТР, инвестиции в этот проект позволят создать более 2000 новых рабочих мест только на самом ГМК, обеспечить примерно четырехкратный рост ВРП Еврейской автономной области и значительный рост ВРП всего Приамурья.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru