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На ошибках учатся

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Впервые за последние, наверное, лет десять программа по развитию предпринимательства подкреплена финансированием. Над ее разработкой вместе трудились Департамент экономического развития Приморского края, депутаты ЗаКС и предпринимательское сообщество.

Общественный Совет предпринимателей внес в проект этого документа более 40 поправок, большая часть из которых была одобрена и принята и исполнительной властью, и законодателями. Мы всегда говорили о том, что необходимо в первую очередь развивать инфраструктуру. У приморского, впрочем, как и у всего российского малого бизнеса, к сожалению, очень низка правовая грамотность, он страдает от финансовой недостаточности. В отличие от крупных компаний он не в состоянии содержать в штате, например, юридические или кадровые структуры. Все эти вопросы в состоянии решить инфраструктура развития предпринимательства через различные проекты, реализуемые в том числе с государственной поддержкой. Предприниматели должны знать организации, в которые они на льготных условиях могут обратиться за получением тех или иных услуг, необходимых при ведении бизнеса.

Кроме этого, мы надеемся, что в 2009 году все-таки начнет работу Гарантийный фонд, создание которого мы очень долго ждали и который призван облегчить доступ к финансам для малого и среднего бизнеса. Я являюсь членом комиссии по выделению финансовой поддержки в рамках ЦКП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы. Возникают вопросы при оформлении заявок. Я думаю, нам всем вместе надо учесть эти сложности и внести поправки на следующий год для упрощения процедуры. Кстати, на ошибках учатся, и мы учли их при разработке аналогичной программы в г. Владивостоке. В результате во Владивостоке предприятия, занятые в торговле, также могут рассчитывать на поддержку и порядок оформления заявки для предпринимателя в городской программе. В ней предусматривается возмещение части затрат на приобретение основных средств, если со дня организации предприятия не прошло двух лет. Тот из предпринимателей кто сталкивался с технологическим присоединением к инженерным сетям монополистов, прекрасно знает, во что оно обходится. Так вот, городская программа тоже может в этом помочь и возместить предпринимателям часть средств. На мой взгляд, это существенные, реальные виды поддержки для предпринимателей, особенно в настоящее время, когда каждая копейка на счету.

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