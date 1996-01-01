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Вкладывать деньги в долгосрочные программы предприниматели не спешат

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В малом и среднем бизнесе Амурской области сосредоточен прекрасный общественный потенциал. Каркас малого и среднего бизнеса составляют предприниматели, работающие 10 и более лет, с хорошими амбициями, уверенностью в себе и требующие уважительного отношения. Но могу честно сказать, что конструктивного диалога между властью и малым и средним бизнесом не происходит по причине взаимного недоверия и нежелания власти создать культ уважительного отношения к предпринимателю.

Благодаря усилиям Президента РФ Дмитрия Медведева малый и средний бизнес из "глухой защиты" выходит на контакт с властью, однако темпам такого сотрудничества мешает коррупция. Проявления коррупции – это не всегда деньги, страшнее человеческий фактор. Изменение экономики и бизнеса России невозможно без полной замены и изменения методов работы чиновников.

Как только слышим фразу, что "государство начинает заботиться о бизнесе", мы начинаем "рыть окопы и надевать каски". Пока благодаря Прокуратуре Амурской области давление на малый и средний бизнес снизилось. Самые тяжелые испытания впереди, когда будут утверждены планы проверок. У областного Совета предпринимателей уже есть факты проверки предпринимателя, проработавшего всего 19 дней с момента открытия, который был просто атакован контролирующими и надзирающими структурами. Желание заниматься предпринимательством у человека пропало.

Амурская область от всех регионов всегда отличалась нестабильной политической властью. С приходом губернатора Олега КОЖЕМЯКО экономическая и политическая жизнь в области стала более открытой. Помаленьку начинают появляться понятия "свобода слова и печати". Малый и средний бизнес приобрёл реальную динамику развития. Сейчас в полемике о состоянии дел в малом и среднем предпринимательстве области больше негатива, чем позитива. Говорить о каких-либо цифрах сложно, по причине отсутствия точных данных о количественном и качественном составе предпринимательского сообщества, но с уверенностью можно сказать одно – заниматься производством и вкладывать деньги в долгосрочные программы предприниматели области не спешат. Губернатор области и его команда прилагают много усилий для развития производства в области, это единственный стимул, порождающий в умах предпринимателей уверенность в серьёзности намерений государственной власти. Им бы ещё победить "тихий саботаж" старых функционеров и провести эффективную чистку в партийных рядах от приспособленцев.

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