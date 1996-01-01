Поддержки много не бывает

О необходимости поддержки малого бизнеса, создания условий для его развития государство говорило всегда: и во времена бурного роста этого сектора предпринимательства в начале 90-х, и после, когда этот рост явно замедлился. Последний кризисный год, добавивший к традиционным проблемам общее ухудшение экономической ситуации, сказался на малом предпринимательстве не менее остро, чем в других секторах экономики.

Цифры, которые привел в СМИ не так давно президент Всероссийской общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса "Опора России" Сергей БОРИСОВ со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, нарисовали удручающую картину: за первое полугодие 2009 года в России закрылись 250 тыс. компаний, тогда как за весь 2008 год всего 100 тыс. Новых же предприятий в первые шесть месяцев нынешнего года было создано на 45% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Тенденция, как говорится, налицо. Именно малые предприятия оказались в наиболее уязвимом положении, и в первую очередь из-за недостатка финансовых ресурсов.

Впрочем, малый бизнес, как известно, обладает способностью оживать в период экономических спадов. И меры, которые предпринимает государство для этого оживления сейчас, по своему преобразовательскому потенциалу можно назвать беспрецедентными в короткой истории нового российского предпринимательства. Если представить их в общем виде, то сводятся они по большому счету к сдерживанию произвола контролирующих органов, налоговому послаблению и реализации мер по развитию предпринимательства через соответствующие программы.

Меняются не только некоторые законы, но в разы растут суммы бюджетных денег, направленных на реализацию различных программ. Цели, заявленные в этих документах, предполагают, прежде всего, рост числа малых предприятий, смягчение социальных последствий кризиса, но и, конечно, увеличение поступлений в бюджет. Результаты, как собственно и последствия нынешнего реформирования, будут оценены позже, когда принимаемые сейчас региональные программы начнут работать в полную силу. Пока же в регионах с различной степенью интенсивности идет процесс перехода на новые правила работы с малым бизнесом.

Финансовое преимущество

Дальний Восток в целом, по некоторым оценкам, пока явно не является передовой линией этой работы. Тем не менее, в ряде субъектов программы поддержки малого предпринимательства существуют уже не первый год. В Хабаровском крае, например, они принимались каждые два-три года. Впрочем, в этом году подобные документы появились даже в тех регионах ДВ, где до недавнего времени обходились отдельными мерами поддержки. Например, в Приморском крае срок предыдущей аналогичной программы завершился еще в 2002 году, новая программа принята только в ноябре 2008 года. Причем нынешние программы, в отличие от всех предыдущих документов, поддержаны небывалыми суммами бюджетных денег. В Хабаровске говорят о семикратном увеличении финансирования поддержки малого бизнеса, в Благовещенске – о пятикратном. Если в 2008 году областная целевая программа по развитию малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области была утверждена с объемом финансирования в 600 тыс. рублей из средств местного бюджета, то аналогичная программа 2009 года предполагает выделение только из областного бюджета 3 252,1 тыс. руб.

Несмотря на столь резкое увеличение денежных сумм на региональные программы из местных бюджетов, основной источник их финансирования все же федеральный бюджет. И если в некоторых регионах Российской Федерации софинансирование осуществляется на условиях 70% – федеральный бюджет и 30% – региональные бюджеты, а в некоторых это соотношение составляет 50 на 50, то регионы ДВФО получили явное преимущество. На каждый рубль из регионального бюджета федеральный бюджет выделяет 4 рубля. В программе той же Еврейской автономной области на те 3 252,1 тыс.областных рублей выделено 13 000 тыс. рублей федеральных. Кроме того, принятое совсем недавно решение Минэкономразвития РФ по капитализации создаваемых сейчас гарантийных фондов предполагает их финансирование на 95% из федерального бюджета. "Это очень хорошие условия, – говорит заместитель председателя комитета экономики Магаданской области Татьяна МАЦУК, – мы сейчас подали заявку в Минэкономразвития и рассчитываем получить 170 млн рублей, свою долю в оставшиеся 5% по условиям софинансирования мы обеспечиваем. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий по кредитам малым и средним предприятиям".

Но федеральный бюджет в этом году финансирует не только областные и краевые программы. В муниципалитетах, где с разной степенью активности идет работа по созданию собственных программ развития малого и среднего предпринимательства, также получают федеральные деньги. В Приморском крае, например, программа города Владивостока финансируется и городским, и краевым, и федеральным бюджетом. На каждый рубль, выделенный городом, краевой бюджет выделяет свой рубль, а федеральный – 4 рубля.

Кризис снизил темпы роста

Ключевой целью всех программных мероприятий является рост предприятий малого бизнеса, увеличение количества занятого в нем населения. В перспективе предполагается довести процент занятых в малом и среднем бизнесе до 60. Пока же этот показатель в среднем по России находится в пределах 25%. Если оценивать малый бизнес Дальнего Востока с точки зрения занятости в нем населения, то этот показатель вполне сопоставим со среднероссийским. Даже в Хабаровском крае – регионе с плотностью малых предприятий, превышающей средний показатель как на Дальнем Востоке, так и в России (на 100 тыс. жителей в РФ 160 малых предприятий, в ДВ регионе – 147, в Хабаровском крае – 178), доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе, составляет те же общероссийские 25%. На Сахалине, по данным администрации области, около трети в общей численности занятого в экономике населения приходится на долю субъектов малого и среднего предпринимательства. В Якутии оценка доли занятых в малых и средних предприятиях составляет 14,2%, с учетом работников индивидуальных предпринимателей этот показатель оценочно доходит до 40%.

Кризисный год, несмотря на серьезные осложнения в целом, по данным региональных администраций, не остановил рост числа малых предприятий, хотя темпы эти в некоторых регионах явно замедлились. Впрочем, определенные успехи все же продемонстрировали ДВ регионы. Речь идет в первую очередь о Хабаровском крае, показавшем по результатам мониторинга состояния малого бизнеса в регионах в первом квартале 2009 года, проводившегося Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства, достаточно уверенный рост малого бизнеса. Причем по этому показателю край оказался в первой десятке регионов страны. По данным регионального Минэкономразвития, Хабаровский край в 1-м квартале 2009 г.среди регионов Дальневосточного федерального округа занимал второе место по количеству малых предприятий – 26,3% и их обороту – 20,7%, первое место по среднесписочной численности работников малых предприятий – 30,1%. В крае работают 11,8 тыс. малых предприятий и 33 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Рост числа субъектов малого предпринимательства в этот кризисный год отмечен и в других дальневосточных регионах. В Еврейской автономной области за 9 месяцев нынешнего года количество малых и микропредприятий увеличилось с 837 до 848, возросло и количество индивидуальных предпринимателей с 4307 до 4422. Положительную динамику отмечают и на Сахалине, по крайней мере, индивидуальных предпринимателей на острове на 1 октября 2009 года стало больше на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (19,2 тыс. в 2008 году и 20,1 тыс. в 2009).

Субсидии или микрозаймы?

В общем виде список мер, заложенных в региональных программах, представляет собой определенный набор финансовых, налоговых, имущественных, образовательных и информационно-консультационных видов поддержки. Наиболее востребованные из них – меры по обеспечению и упрощению доступа к финансовым ресурсам. Как правило, в программы включены и предоставление поручительств, и субсидирование процентных ставок по банковским кредитам. Для этих целей создаются всевозможные фонды поддержки предпринимательства, гарантийные фонды. В качестве дополнительного стимулирования предпринимательской инициативы предоставляются на льготных условиях микрозаймы и гранты начинающим собственное дело.

"Исходя из проблем развития предпринимательства в крае, – говорит начальник управления развития предпринимательства и межрегиональных связей Минэкономразвития Хабаровского края Наталия ТУРМАНКИНА, – акцент поддержки МСП сделан на сокращение административных барьеров в развитии бизнеса, развитие микрофинансирования этих предприятий, повышение информированности и грамотности кадров в отдаленных территориях края, развитие взаимодействия бизнеса и власти. Основная часть краевых и федеральных средств направлена через краевой фонд поддержки МСП на микрофинансирование проектов, предоставляемых бизнесом. Эта мера наиболее актуальная, т.к. количество прокредитованных коммерческими банками проектов МСП резко сократилось. В первом полугодии 2009 г.получили средства в банках только 21 процент от аналогичного показателя в первом полугодии 2008 года. В настоящее время краевым фондом профинансировано 50 проектов малого и среднего бизнеса на сумму более 40 млн рублей в 8 муниципальных районах и 2-х городских округах края. Финансовая поддержка позволит создать и сохранить более 450 рабочих мест в этом секторе предпринимательства".

Микрофинансирование при всей актуальности этой меры сегодня реализуется далеко не в каждом дальневосточном регионе. В Приморском крае и Магаданской области этот вид поддержки пока только в проекте. "Сейчас готовится нормативная база для микрофинансирования, возможно, в следующем году в Магаданской области будет введен и этот вид поддержки, – говорит Татьяна МАЦУК, – хотя другие виды поддержки мы оказывали и до кризиса. Например, процентную ставку по кредитам субсидировали предпринимателям и в предыдущие годы. Но если раньше субсидии свыше 200 тыс.рублей не предоставлялись, то в этом году, в связи с кризисом, сумму увеличили в два раза. На эти цели у нас заложены в программе 13 млн рублей. Уже 22 предпринимателя воспользовались субсидией".

В Сахалинской области субсидирование процентной ставки не просто сохраняется, но даже рассматривается как мера, направленная на создание условий для привлечения инвестиций. "В этом году пересмотрен реализуемый на протяжении ряда лет порядок возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам для субъектов малого и среднего бизнеса, – говорит ведущий советник отдела развития предпринимательства комитета экономики Сахалинской области Андрей ЛАПТИН. – Был установлен дифференцированный размер субсидий с учетом отраслевой и территориальной принадлежности субъектов малого и среднего бизнеса. Всего на данное мероприятие в областном бюджете на 2009 год было предусмотрено 100 млн рублей. Дополнительно к этому были привлечены 32 млн рублей из федерального бюджета. Поддержка оказывается в отношении 54 субъектов предпринимательства, в том числе 42 субъектов малого и среднего бизнеса.

В то же время в Хабаровском крае именно в кризисный год отказались от субсидирования процентной ставки кредитов. "Субсидирование для предпринимательства – это интересный вид поддержки, – говорит главный специалист отдела малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Хабаровского края Евгений ИЛЬИН, – но я считаю, что данная форма порождает иждивенческие настроения, поскольку это безвозмездная поддержка. В 2009 году мы ее приостановили".

Собственно микрокредитование, которому было отдано предпочтение в краевой программе, в Хабаровске, в отличие от некоторых других регионов Дальнего Востока, известно давно. Не один год предпринимателям региона предоставляли займы в размере 500 тыс. рублей сроком на полтора года с процентной ставкой, равной ставке рефинансирования. В 2009 году этот вид поддержки был скорректирован в соответствии с федеральными требованиями для участия в конкурсе Минэкономразвития РФ. После этой коррекции сумма займа увеличилась вдвое, но и срок возврата сократился до одного года. В итоге нагрузка на заемщика существенно возросла, все-таки далеко не каждое малое предприятие в состоянии выплачивать ежемесячно по 100 тыс.рублей.

Еще один вид поддержки, появившийся в перечне антикризисных мер, – гранты для тех, кто решил заняться собственным делом. Потерявшие в этом году работу люди смогут претендовать на получение гранта для собственного бизнеса. Сумма, на которую можно рассчитывать, варьируется от 200 тыс. руб. в Якутии до 300 тыс.в Приморском крае. В Приморье планируется выдача в общей сложности 50 грантов. В Магаданской области от планов уже перешли к делу: "Только в сентябре было подписано постановление губернатора Магаданской области о предоставлении такой поддержки, – говорит Татьяна МАЦУК, – и уже два человека получили ее. Целевая группа получателей гранта – безработные, отучившиеся в Центре занятости. Первым получателем был сокращенный специалист, открывший фирму по предоставлению таможенных услуг, второй грант ушел на открытия клининговой фирмы. Сейчас к нам поступило еще 15 заявок, которые на ближайшем совете будут рассмотрены. Судя по ним, новички выбирают такие виды бизнеса, как автомобильно-грузовые перевозки, переработка рыбы, сельское хозяйство и т.д.".

Не только деньги

При всей значимости финансовых видов поддержки они не являются единственно возможными вариантами помощи. Уникален для Дальнего Востока опыт работы Бизнес-инкубатора в г. Якутске, который дает возможность начинающим предпринимателям в значительной степени сократить расходы, предоставляя им не только помещение на льготных условиях аренды, но и мебель, средства связи, оргтехнику. Кроме того, в инкубаторе предпринимателям оказывают бухгалтерские, юридические, консалтинговые, образовательные, информационные услуги. Открыт он был еще до кризиса и работает уже третий год, но в кризисный год в республике принято решение об открытии еще одного инкубатора. "Я участвовал в работе четырех комиссий и вижу, сколько заявок поступает, – говорит советник по правовым вопросам Ассоциации предпринимателей г. Якутска Евгений ПОДГОЛОВ, – потребность в бизнес-инкубаторе существует, правда, не все заявки соответствуют определенным критериям. Бытовые услуги – эта та ниша, которая в основном заполняет инкубатор. И трехлетнее пребывание в нем дает реальную возможность предпринимателю встать на ноги. В сентябре этого года в республике открылся еще один Бизнес-инкубатор в Нерюнгри".

Снижение любого налога для малого бизнеса всегда ощутимая мера. На этот раз она коснулась налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения. В целом регионы снизили ставку с 15 до 5%, причем снижение это коснулось существующих сфер деятельности в разной степени. Подход был дифференцированным практически на каждой территории. В Амурской области до 10% снизили ставку для предприятий сельского хозяйства, обрабатывающих и строительных компаний и до 5% для сфер образования, здравоохранения, коммунальных услуг. В Магаданской области наоборот: в приоритете оказалась промышленность, зато торговля вообще не попала под снижение. Особый вариант был выбран в Приморском крае: снижение коснулось только упрощенной системы налогообложения на основе патента, то есть фактически единицы получили послабление. Впрочем, в администрации региона это решение объяснили отсутствием в Приморье остроты налоговых проблем в части малого предпринимательства, что, кстати, подтверждает рейтинг Федеральной налоговой службы. Нагрузка на рубль оборота в крае составляет всего 4 копейки, тогда как в среднем в ДВФО – 6 копеек, а в соседнем Хабаровском крае, например, – 8 копеек.

Кстати, торговля оказалась той сферой предпринимательской деятельности, на долю которой пришелся явно меньший объем поддержки. Не секрет, что во всех без исключения регионах Дальнего Востока торговые предприятия составляют наибольший процент и в количестве, и в структуре оборота. В Хабаровском крае 48% предприятий розничной и оптовой торговли, на Сахалине – 31%, в Амурской области – 38%. Остальные виды деятельности выглядят на этом фоне скромно. В то же время цели и задачи, возлагаемые на малый бизнес государством, такие как, например, производство инновационных продуктов и т.п., предполагают явное усиление этого сектора экономики. Но сегодня вклад малого и среднего бизнеса в ВРП в принципе не высок. В Приморье он составляет по экспертной оценке не более 17%, на Сахалине – в пределах 21%. Существуют сектора экономики, где малого бизнеса или нет, или совсем немного. Например, в рыбном регионе – Сахалинской области – доля малых предприятий рыболовства и рыбоводства всего 10%.

В этой ситуации в Республике Саха (Якутия) в качестве меры имущественной поддержки, а заодно и расширения сферы для малого бизнеса стали промышленные зоны, формируемые в виде промышленных кластеров вокруг якорного предприятия. "У нас в республике разработан и прошел первое чтение законопроект "О промышленных зонах", – говорит специалист отдела развития предпринимательства министерства по делам предпринимательства республики Константин ХОЛМАГОРОВ. – На базе мощностей ОАО "Сахамебель" создан мебельный кластер с участием субъектов малого бизнеса. Ведется работа по созданию промышленной зоны для субъектов малого и среднего предпринимательства в п. Нижний Бестях, агрозоны в п. Витим, планируется создание технопарка или промзоны в г. Нерюнгри".

Фонды для муниципалитетов

В этом году впервые серьезно заговорили и о развитии предпринимательства в муниципальных образованиях. Собственно в крупных городах поддержка, как правило, была и раньше, хоть и не всегда в рамках программных мероприятий. А вот в районах и малых городах с бюджетным финансированием мер поддержки предприниматели сталкивались не часто. Теперь же в муниципалитетах стали появляться не только свои программы развития предпринимательства, но и различные фонды поддержки.

"В 2008 г. при финансовой поддержке из краевого бюджета в Ульчском районе создан Фонд поддержки предпринимателей Нижнего Амура с привлечением средств компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" в размере $200,0 тыс., – говорит Наталья Туманкина. – Его задачи – предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства Ульчского, а в проекте и Николаевского района, а также обучение и консультирование предпринимателей".

Для малых предприятий в муниципалитетах поддержка этих фондов, очевидно, значит очень много, поскольку эти территории с их удаленностью как от центра, так и друг от друга не интересны банкам. В Хабаровском крае даже краевой Фонд поддержки предпринимателей нацелен в значительной степени на работу с муниципалитетами, в то время как в Приморье такого фонда просто не существует, как нет собственно и гарантийного фонда, по крайней мере, пока. А вот на огромной территории Якутии фонды развития предпринимательства с их возможностями финансовой поддержки действуют в 13 улусах, в 14 муниципальных образованиях. Информационную, консультационную и образовательную помощь, что для отдаленных территорий особенно важно, обеспечивают центры развития бизнеса. На развитие отдаленных территорий нацелен ряд мер, реализуемых на Камчатке. Например, преимущественное право в получении грантов имеют те проекты, которые рассчитаны на развитие бизнеса в районах.

"На софинансирование муниципальных программ в Приморье из краевого бюджета выделено в 2009 году 47 млн руб. По 19 муниципалитетам комиссия приняла положительное решение, – говорит председатель Лиги торговых предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА. – Как будут работать муниципальные программы, в большей мере зависит от активности самих предпринимателей. Я много езжу по краю, встречаюсь как с предпринимателями, так и с представителями муниципальной власти, и, к сожалению, приходится констатировать, что большая часть предпринимательского сообщества пассивна и ждет, когда им власть что-то предложит. Либо нет веры, что программа может работать им на пользу, либо недостаточно получают информации от местной власти. В такой ситуации власть будет делать как удобно ей, а предприниматели будут дальше обижаться, что их никто не понимает и не оказывает им никакой помощи".

Белое пятно взаимодействия

Едва ли низкую активность предпринимательского сообщества в этом диалоге можно свести исключительно к пассивности, ведь проблема сотрудничества власти и бизнеса возникла не сегодня. Но как бы там ни было, в регионах округа действуют общественные организации предпринимателей, которые собственно и становятся той самой "общественностью", с которой власть обсуждает решения, чьи инициативы поддерживает. Но проблема в том, что бизнес в целом на Дальнем Востоке, по мнению его представителей, в принципе плохо организован для того, чтобы стать реальной силой в этом диалоге. В регионах существует масса различных ассоциаций, отраслевых объединений, региональных представительств общероссийских общественных организаций, но реально работающих из них можно пересчитать по пальцам. "Еще не так давно ситуация была хуже, – говорит председатель приморского регионального отделения "Опоры России" Игорь САВИНОВ, – два последних года серьезно изменили лицо организованного бизнеса на Дальнем Востоке, хотя отставание от западных регионов страны сохраняется. Было огромное белое пятно по выстраиванию взаимодействия с властью. Общественные организации были, но слабые, разрозненные, и самое главное – они подвержены сильному влиянию местных органов власти. Малый и средний бизнес стоит на конкретной муниципальной земле и сильно зависит от муниципальной власти. Закон о развитии предпринимательства впервые установил возможность создания при администрациях регионального и муниципального уровня координационных советов, которые получили некоторые полномочия – в частности, проведение общественной экспертизы решений органов власти. Это реальные рычаги влияния на принимаемые решения".

Наиболее влиятельные общественные объединения в Дальневосточном регионе, по некоторым оценкам, сейчас работают в Хабаровском крае, Якутии, на Камчатке. Уровень диалога с властью во многом определяется их способностью к экспертным оценкам и выдвижению инициатив. Объединения отраслевого бизнеса важны, если их поддерживают другие отрасли, считают в Дальневосточном объединении промышленников и предпринимателей (ДВОПП), нужны общие усилия для того, чтобы представлять интересы всего федерального округа.

"Если говорить о Хабаровском крае, на цели программ по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса выделено более 110 млн рублей, – говорит Евгений ШУЛЕПОВ, председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей. – В эту сумму вошли субвенции Правительства РФ. Много или мало? Деньги, выделенные на этот год, в основном пошли на финансирование мероприятий краевого фонда поддержки предпринимательства, на кредитование бизнес-проектов на льготных условиях. Планируется под решение этой задачи выдать что-то около 80 кредитов малым предприятиям. Но в крае 33 тысячи индивидуальных предпринимателей и 12 тысяч малых предприятий. Кроме этого, МП заемщик обязан предоставить залог, в разы больший, чем запрашиваемый кредит. В итоге МР получит такой кредит, в котором и не нуждается. Предложение нашего объединения – средства фонда направить на страхование рисков кредитующих проекты МП – и тем самым организовать мультипликационный рост кредитования банками этого сектора предпринимательства – было отвергнуто. Думаю, аналогичная ситуация во всех регионах ДВФО".

Палка о двух концах

Если финансовая поддержка явно коснулась только части предпринимательского сообщества, то сокращение количества проверок почувствовали практически все предприятия. После вступления в силу двух федеральных законов – 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел РФ, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности" внеплановые проверки обязательно согласовываются с прокуратурой. Плановые же теперь будут проходить один раз не в два года, а в три. В состав многих комиссий, действующих при контролирующих органах, вошли представители общественных организаций регионов.

По данным приморского отделения "Опоры России", за эти несколько месяцев действия закона прокуратурой края в 60% случаев обращения контрольно-надзорных органов было принято решение об отказе в согласовании проведения внеплановой проверки. Впрочем, при всех явных положительных первых результатах предприниматели все же осторожно оценивают складывающуюся практику. "Вопрос довольно неоднозначный, – говорит исполнительный директор "Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки" Наталья КАДНАЙ. – Многие предприниматели отмечают, что контролирующие органы стали реже к ним приходить. В то же время недавно принятый 294-ФЗ еще достаточно сырой. Сама прокуратура пока еще до конца не знает, каким образом она сможет скорректировать планы проверок всех контролирующих структур края. Также гос. органы констатируют, что отсутствует орган, полномочный определить, на самом ли деле тот или иной субъект относится к малому или среднему субъекту предпринимательства. Введен новый вид проверок – муниципальные. В законе не установлены границы нового вида контроля, т.е. конкретные полномочия муниципалитета на данный вид проверок. Наша ассоциация проводит круглые столы по этим вопросам с участием гос. органов и предпринимателей. И, в частности, выяснилось, что на органы внутренних дел не распространяется 294-ФЗ. То есть у них нет планов по проверкам и действуют они только лишь в соответствии с законом о милиции и законом об оперативно-розыскной деятельности. Это палка о двух концах. Лазейки по-прежнему остаются".