Боевой вертолет Ка-52 пошел в серию

Арсеньевская авиакомпания "Прогресс" отгрузила заказчику очередной боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Для доставки только что собранного на предприятии второго серийного вертолета на запад России было принято решение воспользоваться тяжелым самолетом военно-транспортной авиации Ил-76. За один рейс он мог забрать как сам вертолет Ка-52, так и весь комплекс наземного обслуживания, который поставляется в комплекте.

Как сообщили в пресс-службе ААК "Прогресс", заказчик принимал машину на заводе. После чего с фюзеляжа были сняты вертикальное оперение, лопасти и колонка несущего винта - в таком виде боевую машину погрузили на платформу автопоезда. С раннего утра машины выстроились в ожидании команды. Вокруг - вооруженная охрана. Когда пришло сообщение с аэродрома в Галенках о приземлении грузового борта - "длинномеры" выехали за проходную. Автопоезд, конечно, не железнодорожный эшелон, которыми в свое время "Прогресс" отправлял заказчику вертолеты Ми-24, но это - уже долгожданное серийное производство.

Как ранее заявлял гендиректор ОАО "Вертолеты России" Андрей ШИБИТОВ, в настоящее время "Рособорон-экспорт" ведет переговоры с несколькими иностранными государствами, желающими приобрести вертолет Ка-52. Остается надеяться, что в отечественные ВВС поставки нового вертолета примут не штучный, как сейчас, а более массовый характер.