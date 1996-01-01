Нет жалоб? Заслужил почтовый знак качества

В канун Всемирного дня качества всю первую декаду ноября жители Владивостока заполняли листовки, оценивая работу отделений связи и высказывая свои пожелания, недовольства, а затем опускали их в почтовые ящики. В отделе рекламы и маркетинга Владивостокского почтамта за 11 дней поступило 549 анкет. Так почтовики решили проверить качество обслуживания клиентов. Как сообщила начальник почтамта Людмила ЗЫКИНА, почтовые отделения, в адрес которых не поступило ни одной жалобы, будут отмечены дипломами.