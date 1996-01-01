Менеджеры ждут годовых премий

Выплату годовых премий ждут 35% работающих, однако планируют их лишь 28% работодателей.

При этом доля работодателей, планирующих выплату бонусов, на 8% больше, чем в 2008 г. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового портала HeadHunter. Наиболее оптимистично настроены сотрудники, работающие в телекоммуникационной сфере, многопрофильных холдингах, юридических компаниях. В этих компаниях доля тех, кто ожидает выплату годовых бонусов, на 8-21% выше, чем в среднем по всем опрошенным.