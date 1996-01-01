www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.39 р. 100 JPY: 60.66 р.
EUR: 78.76 р. 10 CNY: 99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Споткнулись о три "О"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Госдуму внесен законопроект, снимающий ответственность с ООО, не успевших к 1 января перерегистрировать свои уставы. Предприниматели рады, что их унижения в длинных очередях в регистрирующие инспекции прекратятся.

В конце 2008 г. депутаты одобрили поправки в закон об ООО, изменившие требования к уставам обществ и правилам проведения сделок с долями. С 1 июля поправки вступили в силу, отводя 3,1 млн зарегистрированных ООО лишь полгода на перерегистрацию своих уставов в соответствии с новыми требованиями. Итогом стали гигантские очереди в регистрирующих инспекциях Федеральной налоговой службы (ФНС) и продажа мест в этих очередях. Чиновники не раз заявляли, что можно будет перерегистрировать уставы и после 1 января, но это не снимало напряжения со стороны предпринимателей.

В итоге законодатели нашли решение проблемы. Группа депутатов внесла поправки, отменяющие пресекательный срок 1 января. Теперь общества должны внести все необходимые правки в устав в тот момент, когда сами захотят внести в него изменения. "Это очень деликатная норма, стало очевидно, что необходимости гнать волну нет", - говорит один из авторов проекта, руководитель комитета Госдумы по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ.

Поправки "в рабочем порядке" согласованы с Минэкономразвития и ФНС, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Плескачевский уверен, что законопроект будет принят до нового года.

По словам директора департамента Минэкономразвития Ивана ОСКОЛКОВА, министерство поддерживает поправки. "Текст законопроекта нам знаком, возражений не вызывает, - говорит начальник управления ФНС Виталий КОЛЕСНИКОВ. - Позиция по поправкам нейтральная". По данным Колесникова, процедуру перерегистрации прошли 11% всех ООО по России.

"Наконец-то решили положить конец унижениям предпринимателей", - доволен президент "Опоры России" Сергей БОРИСОВ, удивляясь, почему норму нельзя было так сформулировать сразу. На ровном месте был создан огромный коррупционный рынок, замечает он: с приближением холодов плата за талон на перерегистрацию вне очереди в Москве повысилась до 25 тыс. руб.

По словам Виктора Плескачевского, на сегодняшний день стало очевидно, что в указанный срок большинство предприятий не успевают пройти перерегистрацию в силу объективных причин. Так, по имеющейся информации, на конец октября 2009 г. необходимые действия по перерегистрации осуществили лишь 7-10% обществ. "В результате закон, направленный на поддержку предприятий, может принести им дополнительные проблемы", - отметил Плескачевский.

Глава комитета по собственности подчеркнул, что законом напрямую не установлена какая-либо ответственность за неприведение учредительных документов в соответствии с новыми изменениями. Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предусматривается ответственность согласно КоАП, который оговаривает штраф до 5 тыс. рублей.

Более того, в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 8 февраля 1998 года 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общества с ограниченной ответственностью, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с данным федеральным законом, могут быть ликвидированы в судебном порядке по требованию уполномоченного органа.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru