Споткнулись о три "О"

В Госдуму внесен законопроект, снимающий ответственность с ООО, не успевших к 1 января перерегистрировать свои уставы. Предприниматели рады, что их унижения в длинных очередях в регистрирующие инспекции прекратятся.

В конце 2008 г. депутаты одобрили поправки в закон об ООО, изменившие требования к уставам обществ и правилам проведения сделок с долями. С 1 июля поправки вступили в силу, отводя 3,1 млн зарегистрированных ООО лишь полгода на перерегистрацию своих уставов в соответствии с новыми требованиями. Итогом стали гигантские очереди в регистрирующих инспекциях Федеральной налоговой службы (ФНС) и продажа мест в этих очередях. Чиновники не раз заявляли, что можно будет перерегистрировать уставы и после 1 января, но это не снимало напряжения со стороны предпринимателей.

В итоге законодатели нашли решение проблемы. Группа депутатов внесла поправки, отменяющие пресекательный срок 1 января. Теперь общества должны внести все необходимые правки в устав в тот момент, когда сами захотят внести в него изменения. "Это очень деликатная норма, стало очевидно, что необходимости гнать волну нет", - говорит один из авторов проекта, руководитель комитета Госдумы по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ.

Поправки "в рабочем порядке" согласованы с Минэкономразвития и ФНС, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Плескачевский уверен, что законопроект будет принят до нового года.

По словам директора департамента Минэкономразвития Ивана ОСКОЛКОВА, министерство поддерживает поправки. "Текст законопроекта нам знаком, возражений не вызывает, - говорит начальник управления ФНС Виталий КОЛЕСНИКОВ. - Позиция по поправкам нейтральная". По данным Колесникова, процедуру перерегистрации прошли 11% всех ООО по России.

"Наконец-то решили положить конец унижениям предпринимателей", - доволен президент "Опоры России" Сергей БОРИСОВ, удивляясь, почему норму нельзя было так сформулировать сразу. На ровном месте был создан огромный коррупционный рынок, замечает он: с приближением холодов плата за талон на перерегистрацию вне очереди в Москве повысилась до 25 тыс. руб.

По словам Виктора Плескачевского, на сегодняшний день стало очевидно, что в указанный срок большинство предприятий не успевают пройти перерегистрацию в силу объективных причин. Так, по имеющейся информации, на конец октября 2009 г. необходимые действия по перерегистрации осуществили лишь 7-10% обществ. "В результате закон, направленный на поддержку предприятий, может принести им дополнительные проблемы", - отметил Плескачевский.

Глава комитета по собственности подчеркнул, что законом напрямую не установлена какая-либо ответственность за неприведение учредительных документов в соответствии с новыми изменениями. Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предусматривается ответственность согласно КоАП, который оговаривает штраф до 5 тыс. рублей.

Более того, в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 8 февраля 1998 года 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общества с ограниченной ответственностью, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с данным федеральным законом, могут быть ликвидированы в судебном порядке по требованию уполномоченного органа.