Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Споткнулись о три "О"
В Госдуму внесен законопроект, снимающий ответственность с ООО, не успевших к 1 января перерегистрировать свои уставы. Предприниматели рады, что их унижения в длинных очередях в регистрирующие инспекции прекратятся.
В конце 2008 г. депутаты одобрили поправки в закон об ООО, изменившие требования к уставам обществ и правилам проведения сделок с долями. С 1 июля поправки вступили в силу, отводя 3,1 млн зарегистрированных ООО лишь полгода на перерегистрацию своих уставов в соответствии с новыми требованиями. Итогом стали гигантские очереди в регистрирующих инспекциях Федеральной налоговой службы (ФНС) и продажа мест в этих очередях. Чиновники не раз заявляли, что можно будет перерегистрировать уставы и после 1 января, но это не снимало напряжения со стороны предпринимателей.
В итоге законодатели нашли решение проблемы. Группа депутатов внесла поправки, отменяющие пресекательный срок 1 января. Теперь общества должны внести все необходимые правки в устав в тот момент, когда сами захотят внести в него изменения. "Это очень деликатная норма, стало очевидно, что необходимости гнать волну нет", - говорит один из авторов проекта, руководитель комитета Госдумы по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ.
Поправки "в рабочем порядке" согласованы с Минэкономразвития и ФНС, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Плескачевский уверен, что законопроект будет принят до нового года.
По словам директора департамента Минэкономразвития Ивана ОСКОЛКОВА, министерство поддерживает поправки. "Текст законопроекта нам знаком, возражений не вызывает, - говорит начальник управления ФНС Виталий КОЛЕСНИКОВ. - Позиция по поправкам нейтральная". По данным Колесникова, процедуру перерегистрации прошли 11% всех ООО по России.
"Наконец-то решили положить конец унижениям предпринимателей", - доволен президент "Опоры России" Сергей БОРИСОВ, удивляясь, почему норму нельзя было так сформулировать сразу. На ровном месте был создан огромный коррупционный рынок, замечает он: с приближением холодов плата за талон на перерегистрацию вне очереди в Москве повысилась до 25 тыс. руб.
По словам Виктора Плескачевского, на сегодняшний день стало очевидно, что в указанный срок большинство предприятий не успевают пройти перерегистрацию в силу объективных причин. Так, по имеющейся информации, на конец октября 2009 г. необходимые действия по перерегистрации осуществили лишь 7-10% обществ. "В результате закон, направленный на поддержку предприятий, может принести им дополнительные проблемы", - отметил Плескачевский.
Глава комитета по собственности подчеркнул, что законом напрямую не установлена какая-либо ответственность за неприведение учредительных документов в соответствии с новыми изменениями. Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предусматривается ответственность согласно КоАП, который оговаривает штраф до 5 тыс. рублей.
Более того, в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 8 февраля 1998 года 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общества с ограниченной ответственностью, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с данным федеральным законом, могут быть ликвидированы в судебном порядке по требованию уполномоченного органа.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Рыбаки Сахалина добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"