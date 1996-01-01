Зарплаты упали и не растут

Рекрутеры Владивостока пока не отмечают особых изменений уровня заработных плат в сторону увеличения. С ними согласны и хабаровские рекрутеры.

"Однозначной картины по зарплатам пока нет, - говорит директор по рекрутменту агентства "Карьера-Форум" Марина ТИМОШЕНКО. - Они постепенно растут, но докризисного уровня еще не достигли".

Ирина НИКОЛАЕВА, директор кадрового агентства "Проспект", говорит, что при анализе изменений заработных плат целесообразно говорить о разных категориях персонала. "Например, административный рядовой персонал меньше всего почувствовал изменения в зарплатах: не было ни увеличения, ни уменьшения, - говорит эксперт. - В то же время изменились зарплаты менеджеров по продажам на рынках, находящихся под влиянием кризиса. Многие компании на ставших высококонкурентными рынках уменьшили окладную часть и увеличили переменную. С одной стороны, это уменьшило доходы менеджеров, с другой стороны, увеличило доходы наиболее талантливых и успешных продавцов".

Ольга ЖОЛНЕРОВИЧ, директор хабаровского агентства "Бизнес-Персонал" считает, что зарплаты как упали в начале кризиса, так и не поднимаются. И найти достойного кандидата на такие зарплаты становится все сложнее".