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"Соллерсу" зажгут "зеленый свет"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Соллерс" (бывшее "Северсталь-авто") получит преференции, на которые рассчитывало, перенося производство внедорожников и грузовиков из Татарстана во Владивосток. Минтранс РФ предлагает в 2010 г. создать программу льготных перевозок новых автомобилей из региона Дальнего Востока.

В настоящее время уже существует программа льготных перевозок автомобилей на Дальний Восток - с начала ее исполнения было транспортировано более 2,5 тыс. машин. "Мы внесли предложения на 2010 г. сделать точно такую же технологию перевозок с тарифом, который покрывается государством, с Дальнего Востока в европейскую часть страны", - заявил на встрече с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ глава министерства Игорь ЛЕВИТИН.

В ответ премьер заявил, что "это нужно сделать с учетом планов по разворачиванию на Дальнем Востоке новых производств". "Когда (производство) заработает, оно должно быть в состоянии продавать свою продукцию и на Дальнем Востоке, и в европейской части России", - сказал Владимир Путин.

Напомним, что ОАО "Соллерс" планирует запустить автомобильное производство во Владивостоке в конце декабря 2009 г. Инвестиции в проект составляют 5 млрд руб. Проект предлагается реализовать в три этапа. На первом - организация производства внедорожников SsangYong (декабрь 2009 г.), на втором - производство грузовиков Isuzu (середина 2010 г.), на третьем - организация автомобильного производства полного цикла (2012 г). Мощность первой очереди завода составит 25 тыс. автомобилей в год.

"Рисков по проекту вообще нет, - сообщил "ЗР" генеральный директор ОАО "Соллерс" Вадим ШВЕЦОВ. - Плюс в том, что прибавляется новый рынок в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. А не будут покупать в регионе наши внедорожники - ничего страшного, тогда все они уйдут в западные регионы. Но я думаю, что такого сценария не будет. Мы, по крайней мере, планируем продавать на Дальнем Востоке около 2 тыс. внедорожников и пикапов. Это не очень амбициозная цифра, но она просчитана, и мы будем к ней стремиться".

Отметим, что раньше "Соллерс" сборку японских грузовиков Hino в Артеме наладил технохолдинг "Сумотори". Сегодня приморские Hino отправляются в западные и сибирские регионы по полному ж/д тарифу, что серьезно сказывается на их конкурентоспособности. Попадет ли продукция "Сумотори" в программу льготной автодоставки - большой вопрос.

Согласно отчету Правительства РФ по принятым антикризисным мерам за 9 месяцев 2009 г., бюджетные средства, выделенные ОАО "РЖД" на перевозку автомобилей отечественного производства на Дальний Восток, по состоянию на 1 октября освоены в размере 34,8 млн руб., что составляет 2% выделенных на 2009 г. средств. Как говорится в отчете, по состоянию на 1 октября в рамках программы перевезено 1,544 тыс. новых автомобилей отечественного производства.

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