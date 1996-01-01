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"ДГК" открыли кредитную линию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Банк "Возрождение" выиграл открытый конкурс по выбору кредитной организации для привлечения заемных средств на финансирование текущей деятельности ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Это уже второй кредит, который банк выдает этому предприятию в 2009 г., сообщили "ЗР" в пресс-службе банка.

Конкурсная заявка банка "Возрождение" была признана лучшей из трех. Условия финансирования предполагают предоставление энергетической компании кредитной линии в размере 300 млн рублей сроком на 1 год. Как сообщили в пресс-службе, "Банк "Возрождение" на протяжении многих лет успешно сотрудничает с энергокомпанией и заинтересован в дальнейшем развитии партнерских отношений с ней. В августе этого года банк выдал компании кредит в размере 200 млн рублей", - отметил управляющий Хабаровским филиалом банка "Возрождение" Глеб КЛИМЕНКО.

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