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У строительной компании "Стройсистема" нашли все признаки для банкротства
На минувшей неделе на собрании кредиторов ООО "Строительная компания "Стройсистема" временный управляющий Виктор РАДСКИЙ озвучил отчет о финансово-экономическом положении предприятия. И предложил кредиторам просить арбитраж о введении процедуры конкурсного производства на предприятии.
По его словам, за период с начала 2006 года до текущего года СК "Стройсистема" работала успешно, ежегодно увеличивая все финансово-экономические показатели. К концу 2008 года строительная компания имела активов на общую сумму более 302 млн руб., порядка 450 человек персонала и получила по итогам года выручку в размере 1057 млн руб. и чистую прибыль 5,821 млн руб.
В 2009 году у "Стройсистемы" начались проблемы, обусловленные в том числе и общим кризисом долевого строительства. Так, если ранее заказчики объектов, которые возводила СК "Стройсистема", - "Фонд жилищного строительства" и УИП - собирали до 60 млн руб. с дольщиков в месяц, то на сегодня собираемость составляет всего 2,5 млн руб. в месяц.
За 9 месяцев текущего года организация показала чистый убыток в размере 87,77 млн руб. Совокупные активы за счет снижения стоимости запасов и роста дебиторской задолженности ежеквартально дешевели на 30-50%. После проведения взаимозачетов, возврата гарантийных сумм, реализации части запасов у строительной компании к 1 октября осталось основных средств на 3,374 млн руб., запасов - на 10,488 млн руб., прочих оборотных активов - на 8,384 млн руб. И ни одного объекта незавершенного строительства на балансе строительной компании не значится. С учетом дебиторской задолженности в сумме 42,6 млн руб. стоимость активов "Стройсистемы", или конкурсная масса, которая может быть реализована для удовлетворения требований кредиторов, составила 64,872 млн руб.
"Резкое снижение стоимости активов произошло в том числе и из-за ареста судебными приставами части материальных запасов "Стройсистемы", - комментирует Виктор Радский. - Во втором квартале на основании решения суда по иску налоговых органов о взыскании долга со "Стройсистемы" было арестовано имущество общей стоимостью 60,213 млн руб. Однако оценено оно приставами было всего на 3,648 млн руб., занижено почти в 16 раз.
С этим фактом временный управляющий крайне не согласен. По его мнению, компанию просто оставили ни с чем, он намерен выяснить и обжаловать сделку купли-продажи имущества и в случае необходимости дойти до прокуратуры, чтобы разобраться во всем происходящем.
Однако, как считают многие эксперты рынка, ситуацию на "Стройсистеме" в данный момент изменить невозможно. С ними согласен и сам Радский. "Финансовое оздоровление здесь неприменимо, восстановление платежеспособности невозможно, поскольку у компании фактически отсутствует все - имущество, денежные средства и трудовой коллектив", - подытожил он.
Как считают специалисты, к тяжелому финансовому положению компанию привели общий кризис строительства, не совсем верная политика руководства, а также значительный урон активам "Стройсистемы" со стороны судебных приставов, которые в 16 раз обесценили арестованное имущество компании. С учетом того, что суд уже признал претензии к "Стройсистеме" на сумму, превышающую ту, что можно выручить путем продажи имущества и взыскания дебиторской задолженности, кредиторы согласились с тем, что компанию нужно банкротить.
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