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Малый бизнес держит торговлю
Несмотря на кризис, растёт число магазинов в Комсомольске-на-Амуре. В 2009 году их количество увеличилось на 44 единицы. Сегодня на потребительском рынке города функционирует 660 предприятий стационарной розничной торговли, 530 объектов мелкой розницы, 202 предприятия общественного питания, 305 предприятий бытового обслуживания и 7 рынков на 2066 торговых мест. В итоге нет резких скачков цен и выручка стабильна. Изменений в ассортименте и объемах товарных запасов, сбоев в своевременности поставки товаров не происходило. Товарные запасы в торговле в течение 2009 года составляли от 15 до 30 дней, что отражает уровень товарной насыщенности и соответствие платежеспособному спросу населения. За 9 месяцев торговый оборот составил 18,9 млрд руб., а услуг предоставлено на 171 млн руб.
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