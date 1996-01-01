"Окно" БТИ открылось на Партизанском проспекте, 22

Обращение в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для многих жителей Владивостока стало намного удобнее. Теперь не обязательно добираться в основной офис на ул. Горной, 33 в районе Луговой. Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Приморскому краю открыл дополнительное окно приема-выдачи документов на Партизанском проспекте, 22.

Этот новый пункт приема-выдачи документов в ближайшее время должен серьезно облегчить работу Владивостокского отделения филиала, предупредить образование очередей, упростить и ускорить процедуру сдачи и получения документов.

Пока что о пункте БТИ на Партизанском проспекте знают немногие, и количество посетителей небольшое. Поэтому обслуживают их буквально за считанные минуты, а два опытных специалиста дают подробные консультации по всем вопросам, связанным с проведением технической инвентаризации объектов и получением документов. В одном помещении с этим новым приемным пунктом БТИ находится и недавно открывшийся приемный пункт Федеральной регистрационной службы (ФРС), а в соседнем здании находятся подразделения администрации г. Владивостока, занимающиеся вопросами недвижимости.

Тем, кто желает облегчить себе обращение в БТИ Владивостока, надо запомнить, что в пункт приема-выдачи по Партизанскому пр-ту, 22, следует обращаться по понедельникам, вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 16.00, а в пятницу - с 9.00 до 15.00. Обед с 12.00 до 13.00.