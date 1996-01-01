ТМК: непрерывное движение вперед!

ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" является крупнейшей строительной организацией Приморья, насчитывающей в штате свыше 1200 человек. Ее основная специализация-мостостроение. За несколько десятков лет она построила и реконструировала в крае сотни автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов. Основными видами деятельности ЗАО "ТМК" на сегодня также стали дорожное строительство полного цикла и монтаж монолитно-каркасных жилых домов.

Сегодня в активе компании крупнейшая стройка в крае - мост через бухту Золотой Рог, дороги Бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог…

"Тихоокеанская мостостроительная компания"- стала Лауреатом V краевой бизнес - премии 2008 в номинации "Компания года".

Эксперты и просто жители Приморья высоко оценили деятельность компании и ее руководителя, силами которой построены практически все крупные мосты и транспортные развязки региона.

Генеральный директор компании Виктор Гребнев стал победителем V краевой бизнес - премии 2008 в номинации "Менеджер года".

"ТМК" вошла в четверку ведущих компаний Приморского края.

Приморский край, г.Уссурийск, ул. Попова, 32-а, тел./факс: 8 (4234) 26-41-12. ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания".