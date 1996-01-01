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Неудачное место для Приморского НПЗ
Приморский НПЗ планируется поставить на берегах залива Восток, в районе мыса Елизарова. Решение это принято ОАО "Роснефть" еще два года назад. Споры по обоснованию выбора этой площадки еще не закончены, а неподалеку уже разворачиваются подготовительные работы, базируется техника, расчищается место под полигон.
По заказу "Роснефти" ОАО "Омскнефтехимпроект" подготовило "Декларацию (ходатайство) о намерениях инвестирования в строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 20 млн т/год. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Материалы обоснования выбора площадки". Они-то и стали предметом нападок не только экологов. "ЗР" приводит некоторые доводы противников выбранного места.
Первое, что вызывает недоумение, и с чем, пожалуй, трудно не согласиться, - попытка разместить предприятие I класса опасности для окружающей среды и населения у берегов особо охраняемой природной территории (ООПТ) - акватории Государственного природного комплексного морского заказника "Залив Восток". И какие бы аргументы "за" ни приводились, они заставят задуматься о судьбе заказника.
Начнем с того, что общественные и экологические организации Находки возмутило сделанное на общественных слушаниях в селе Владимиро-Александровское 15 июня этого годадекларативное утверждение генерального директора ОАО "Омскнефтехимпроект" И.М. ЗУГА, что "в результате деятельности ПНПЗ в заливе Восток экологическое состояние среды в особо охраняемой акватории Государственного природного комплексного морского заказника "Залив Восток" будет улучшаться".
Напротив, убеждены защитники природы, для нефтетерминала с грузооборотом 1 млн тонн один разлив объемом до 7 тонн можно ожидать каждые пять лет. Следовательно, для терминала НПЗ в заливе Восток с грузооборотом жидких нефтепродуктов и химических грузов 17,6 млн т и 3,9 млн т в год сыпучих можно ожидать больших объемов разливов и через меньшие промежутки времени.
Приведем цитату из письма, направленного в адрес редакции "ЗР": "Из анализа представленных 19 рисунков зон распространения загрязняющих веществ НПЗ и морского терминала становится очевидным, что границы распространения 13 загрязняющих веществ, попадающих в атмосферный воздух, не только заходят, но и перекрывают акваторию большей части залива Восток". Большую озабоченность вызывает будущее маневрирование танкеров на створе залива Восток, а также вероятность дноуглубительных работ.
Размещать экологически вредное и опасное химическое производство ценой утраты возобновляемых биоресурсов на акваториях залива Петра Великого, по меньшей мере, преступно, считают представители общественности. И экономически невыгодно, вторят им местные экономисты. Убыточно строить еще один маломощный и мелководный порт в Приморье, тогда как есть возможность обустроить порт Восточный с затратами в 200 раз меньшими. "Наиболее целесообразно размещение строительства нефтеперерабатывающего завода мощностью 20 млн т/год и его терминала восточнее бухты Врангеля в одном из намечаемых ранее мест - падь Прудиха у села Хмыловка, - пишут представители общественности и аргументируют: "Выбросы нефтеперегрузочного терминала, что строится в бухте Козьмино, и выбросы загрязняющих веществ Приморского нефтеперерабатывающего завода и терминала будут перемещаться мощным холодным Приморским течением, следующим вдоль границы шельфа, в открытые воды центральной части Японского моря".
Не только общественность и экологи считают выбранное "Роснефтью" место неудачным для НПЗ. В компании "Транснефть", занятой прокладкой нефтяного трубопровода ВСТО, тоже бытует мнение о неверности такого выбора. По мнению неназванного источника в "Транснефти", ей придется строить дополнительное ответвление до НПЗ от основного трубопровода, протяженностью как минимум 12 км.
Что касается предложения строить НПЗ "Роснефти" в пади Прудиха, то, по слухам, это место зарезервировано под строительство другого НПЗ, мощностью 12 млн т перерабатываемой нефти в год. Построен он может быть на средства частных инвесторов, чьи - история пока умалчивает. Как говорят наблюдатели, его планировали строить еще 5 лет назад на территории Восточного порта. Впоследствии от идеи НПЗ в Восточном пришлось отказаться: завод требует как минимум 400-500 га площади, не считая охранной зоны.
Конечно, где бы ни предлагалось строить НПЗ, у экологов найдется достаточно аргументов "против". Возможно, "Роснефти" стоило бы более широко представить общественности технологию переработки нефти, которую планируется использовать на новом заводе. Да, страшно заражение атмосферы и почвы бензапиреном. Но это отходы старой крекинговой технологии, а нам обещают супер-новые технологии. Кстати, у причалов "РН-Находканефтепродукт" нет нефтяной пленки, а территория нефтебазы удивительно чистая. Гораздо чище многих пляжных зон в Приморье, где отдыхают дикарями тысячи приезжих, включая, кстати, и залив Восток.
Но экологи вполне обоснованно озабочены утратой рекреационных прибрежных территорий самого чистого залива. Хотя та же общественность Находки митинговала против строительства на правом берегу устья реки Литовка уникального по своему рекреационному значению жилого комплекса "Венеция". Наверное, инициатором всех этих войн надо как-то определиться с приоритетами. Ведь один из главных аргументов в споре против НПЗ - использование побережья залива Восток для оздоровления населения.
ДосьеНа акваториях заказника залива Восток обитает 153 видов растений и 534 вида животных. Для 65 видов рыб воды залива являются местом эффективного воспроизводства и нагула молоди. Побережье является любимым местом летнего отдыха дальневосточников.
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