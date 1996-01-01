Арсеньевские предприниматели протестуют

В Арсеньеве по инициативе местных предпринимателей 31 октября состоялся митинг в защиту малого и среднего бизнеса. Акция протеста собрала более 200 горожан.

Год назад по инициативе городской администрации дума Арсеньева повысила ставки К-2 Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), кроме того был увеличен налог на имущество физических лиц.

- Коэффициент К-2 для меня вырос в два раза, в то время как доходы из-за кризиса упали в три раза, - объяснила причину митинга одна из предпринимательниц. - Я не уменьшила зарплату 20 своим работникам. Но и увеличить ее не могу из-за резко возросших сборов.

Малый бизнес Арсеньева начал уходить из города авиамашиностроителей. Повышение К-2 вызвало рост цен на товары и услуги. Все больше предпринимателей не продлевают аренду земли. А повышенный налог на имущество ударил не только по предпринимателям, но и по рядовым горожанам - владельцам дач, строений, гаражей. Для некоторых категорий этот налог увеличен более чем в 10 раз.

Между тем местный бюджет потерял 30 млн руб. налогов из-за того, что капитальный ремонт жилого фонда в городе власти отдали в основном иногородним строителям, сообщил руководитель одной из крупных строительных компаний Арсеньева ЩУРОВ.

Митингующие заявили о некомпетентности городской власти, хотя мэр сам вышел из предпринимателей. Участники акции протеста потребовали в итоговой резолюции: городской думе - изменить ставки налога на имущество физических лиц; пересмотреть ставки коэффициента К-2 на ЕНВД и не повышать его до проведения специального мониторинга. Мэру протестующие порекомендовали публично отчитаться перед избирателями о проделанной работе на собрании избирателей. А депутатов протестанты попросили поставить главе города "неуд" за его управленческую деятельность. По Уставу Арсеньевского городского округа депутаты вправе это сделать. Участники митинга обратились к губернатору с просьбой взять ситуацию в Арсеньеве под контроль.