ПГК увеличила перевозки угля в 6 раз

ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в октябре 2009 г. по сравнению с сентябрем более чем в 6 раз увеличило перевозки каменного угля по Дальневосточной железной дороге - с 12 тыс. тонн до 75 тыс. тонн. Основной объем перевезенного угля предназначен теплоэлектростанциям, входящим в состав ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". "К началу отопительного сезона в регионе перевозки угля выросли, что потребовало увеличения парка полувагонов на полигоне ДВЖД", - сообщил директор Владивостокского филиала ПГК Виктор ОСИПОВ.