"Дальхимпром" доработался до прибыли, но пеняет на конкурентов

ОАО "Дальхимпром" по итогам 9 месяцев 2009 г. получило 924 тыс. руб. чистой прибыли против 557 тыс. руб. убытка годом ранее. При этом выручка компании незначительно снизилась, до 30,262 млн руб. В материалах компании отмечается, что на изменение размера выручки оказывает влияние насыщенность рынка в крае товарами бытовой химии. Поставщиками этих товаров являются сибирские предприятия, где намного дешевле энергоносители, рядом находятся источники сырья, поэтому даже с учетом транспортных расходов такая продукция несколько дешевле, чем приморская.