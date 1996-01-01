Лидеры малого бизнеса - с льготными кредитами СБ

В Хабаровске прошло награждение участников конкурса "Лидер малого бизнеса-2009". Конкурс проводится третий год по всем подразделениям Дальневосточного банка Сбербанка России. За это время в нем приняли участие более 1500 организаций.

В первую очередь жюри оценивало комплексность сотрудничества и успехи, которых достигли малые предприятия при поддержке Сбербанка России. В этом году борьба велась в нескольких номинациях: "За перспективный бизнес", "За стабильный бизнес" и "За развитие бизнеса". Лидерами по Хабаровску в 2009 году по версии банка стали: ООО "ДЭБРИК", ООО "САНФАЯНС", ООО "Виталайн", ИП Посеуков С.А. Победителям вручены сертификаты на годовое обслуживание по льготным тарифам и возможность получения кредитов на льготных условиях. А всего в ДВ Сбербанке обслуживается 44 тыс. представителей малого бизнеса.