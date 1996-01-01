Места гастарбайтеров остались не востребованы

Ситуация на рынке труда Хабаровска продолжает улучшаться. Это, прежде всего, выражается в снижении общего уровня безработицы, который, по данным городского Центра занятости населения, на конец октября составила 0,91%, а официально зарегистрированных безработных было 2872 человека, тогда как в апреле - рост безработицы начался с февраля, на пособиях . Это меньше, чем в апреле - пик безработицы - достигшей своего максимума в апреле - 3568 человек при уровне 1,13 процента. Сегодня безработным официально могут предложить 7174 вакансии по различным профессиям (против 7833 в январе с.г.), включая 2076 рабочих мест из не реализованного лимита потребности в гастербайтерах.