Стройка тоннеля в самом разгаре

Около 3 350 метров составляет на сегодня проходка транспортно-дренажной штольни на строительстве нового Кузнецовского тоннеля на ДВЖД.

Проходка ведется с октября 2008 г. горнопроходческим комплексом американской фирмы "Robbins". Объект "Строительство нового Кузнецовского тоннеля" входит в состав комплексного инвестиционного проекта "Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань".