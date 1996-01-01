Испытание на прочность

Мировой экономический кризис, докатившийся до дальневосточных компаний год назад, ударил по строительному и смежным с ним рынкам. Разрушительная волна с головой накрыла предприятия отрасли, без оглядки на опыт, стаж работы и прочие конкурентные преимущества. Не стала исключением и владивостокская компания "Союзлифтмонтаж".

Досье ЗАО "Союзлифтмонтаж" работает на приморском рынке с 1972 года. Менялось время - менялась структура и форма собственности, но никогда не менялась суть компании. Основная сфера деятельности - поставка, монтаж и техобслуживание лифтов, эскалаторов и другого подъемно-транспортного оборудования. Дилер Щербинского лифтового завода и южно-корейского SIGMA. Имеет собственный Учебный Центр. В числе клиентов компании - "Динас", "Новый дом", "Эскадра", "Мой дом", "Аркада", "ДВ Стройсвязькомплекс" и др. Лифтовое оборудование, поставленное предприятием, установлено в зданиях администраций г. Владивостока и Приморского края, в торговых центрах Clover House, "Центральный", "Максим", жилых комплексах "Фрегат", "Атлантис" и др.

О том, как чувствует себя сегодня компания, являвшаяся одним из лидеров дальневосточного рынка, - рассказывает генеральный директор ЗАО "Союзлифтмонтаж" Сергей АБИНЯКОВ.

- Сергей Николаевич, как переживает предприятие непростое время?

- Честно? Тяжело. Лифтовое оборудование - продукт сложный и дорогостоящий. К тому же мы занимаемся не только поставками, но и осуществляем полный цикл работ, включая монтаж, запуск и техобслуживание. В отличие от фирм-однодневок, которые демпингуют, уходят от налогов и не несут никакой ответственности перед клиентом, мы работаем "в белую", имеем свою производственную базу, диспетчерскую и аварийную службы, штат в 200 человек - и все это нужно содержать. И если до кризиса среди клиентов были, в основном, коммерческие компании, то сейчас - бюджетники. А бюджетные деньги - "длинные", развивать же бизнес и платить людям зарплату нужно сегодня.

Опять же, обязательное вступление в СРО, предписанное Градостроительным кодексом, требует значительного компенсационного взноса. И нравится тебе это или нет, а требования закона надо соблюдать. Поэтому мы уже вступили в СРО "Опора" и с ноября будем работать под его эгидой.

- Что оказалось самым неприятным во время кризиса?

- Самый болезненный удар по компании нанес человеческий фактор. Кризис обнажил не только просчеты в мировой экономике, но и человеческую суть. И отношения с отдельными топ-менеджерами предприятия не выдержали проверку на прочность. Мне казалось, что люди, которых я пригласил несколько лет назад в свой бизнес, разделяют те же профессиональные и жизненные ценности. Оказалось, это не так: мы смотрим в разные стороны. И не только смотрим. Компании был нанесен большой вред - где-то действиями, где-то, напротив, полным бездействием. Все иллюзии по поводу дружбы и партнерства ушли с приходом кризиса. Бывшие коллеги стали конкурентами, а компания оказалась оголена, как змея, сбросившая кожу. И вот в этот самый уязвимый период с подачи бывших компаньонов появились нелепые слухи о состоянии дел на предприятии, а поскольку они исходили из уст тех, кто играл не последнюю роль в компании, то к ним стали прислушиваться и даже верить. Этот удар повлиял не только на внешние коммуникации, но и на внутренние: на какой-то период связи между подразделениями оказались нарушены. Но, тем не менее, я уверен, что любой кризис - это новая ступень в развитии компании. Об этом свидетельствует и опыт нашего предприятия, пережившего и смутные перестроечные времена, и дефолт 98-го.

- А что с кадрами? Удалось избежать сокращений?

- Да, мы поставили задачу сохранить коллектив любой ценой. Хотя приходится тяжело. В этом году впервые не стали индексировать зарплату. Случаются и задержки выплат, и тогда очень трудно смотреть в глаза работникам, особенно здоровым мужикам, кормильцам семей. Я сам когда-то начинал на этом предприятии монтажником, прошел все ступени карьерной лестницы, прежде чем стал генеральным директором, и хорошо знаю, каким трудом добывается "хлеб".

- Как обстоят дела с обслуживанием лифтового хозяйства?

- Мы круглосуточно отслеживаем состояние 800 городских лифтов: служба аварийной помощи прибывает на место назначения в течение получаса. И готовы взять на обслуживание еще столько же (и даже больше). Кроме того, собираемся заняться диспетчеризацией сторонних лифтов и планируем создать с одной из компаний общую диспетчерскую службу.

- То есть вы готовы к взаимодействию с коллегами по рынку?

- Конечно, мы - за цивилизованные партнерские отношения с серьезными игроками рынка. Время сейчас сложное, и, объединяя ресурсы по отдельным направлениям, можно добиться больших результатов, нежели действуя в одиночку.

- А как бы вы охарактеризовали главное свойство работы компании сегодня?

- Есть такое понятие - "индивидуальный подход", которое уже стало избитым. Его декларировали все кому не лень, но мало кто применял на практике. Так вот, сегодня можно выжить, только работая персонально с каждым покупателем. Индивидуальные условия поставки, дополнительные скидки, рассрочка, иногда даже увеличение срока гарантийного обслуживания...- мы идем на все, чтобы привлечь и удержать клиента. Помогают и прямые контакты с заводами. Лифтовые системы - не только сложное, но и дорогостоящее оборудование. И если в последние годы производители - особенно зарубежные - изощрялись в дизайне, отделке и прочих внешних деталях, что, безусловно, вело к удорожанию, то сегодня, по нашей просьбе, максимально удешевляют поставку - не в ущерб качеству, разумеется.

- Получается, сейчас не время выводить на рынок новые продукты и услуги?

- Почему? Сегодня, наоборот, компании тщательнее считают деньги. И если появляются продукты или услуги, позволяющие сократить, допустим, эксплуатационные расходы, то они будут востребованы. Например, установка блоков видеослежения в лифтах - не для внешнего наблюдения, а для контроля работы всех систем объекта. Подобной услуги пока нет на местном рынке, и мы начинаем ее внедрение. Она значительно экономит средства заказчика, позволяя отслеживать состояние оборудования в режиме реального времени и оперативно устранять зарождающиеся проблемы.

- В перечне ваших услуг недавно появилась новая - поставка и монтаж парковочных комплексов. С чем это связано?

- У этого направления хорошие перспективы: согласитесь, городу сегодня явно не хватает грамотно устроенных парковок. И мы не только нашли хороших поставщиков и готовы предложить широкую линейку парковочных комплексов различного типа, но и подготовили специалистов для работы в этом направлении. Но главными для компании по-прежнему остаются продажа и сервис лифтовых систем. И, несмотря на имеющиеся сложности, мы настроены очень оптимистично. Рынок потихоньку "оттаивает", а край по-прежнему нуждается в современном лифтовом оборудовании и специалистах, которые будут его обслуживать. У нас налажены долгосрочные отношения с приморскими компаниями, включая крупных представителей стройиндустрии. Наряду с этим растет число региональных клиентов, доверяющих нашему опыту: недавно, например, одна из бригад вернулась из полугодовой командировки на Колымскую ГЭС. И мы намерены осваивать рынок региона и дальше. У наших поставщиков есть новые интересные разработки, а у нас - богатый опыт, отличные кадры, мощная база, а главное, огромное желание двигаться вперед.