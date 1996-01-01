Компании вновь набирают персонал

В сентябре 2009 г. число вакансий, размещенных на сайте компании HeadHunter, увеличилось по сравнению с августом на 11%. Как сообщает BFM.ru, прирост вакансий заметен почти во всех сферах, но больше всего новых позиций открылось в категориях "Искусство/СМИ" (+29% по сравнению с августом), "Спортивные клубы" (+29% по сравнению с августом), "Наука/образование" (+18% по сравнению с августом).

По-прежнему росло число вакансий для студентов, в банках, HR, юриспруденции, НКО, маркетинге и рекламе. "Небольшой рост вакансий наблюдался в бухгалтерии и закупках", - отмечается в отчете HeadHunter. Однако и число созданных в сентябре резюме выросло на 26% по сравнению с августовским показателем. Похожие данные у компании SuperJob.ru: за сентябрь объем предложений вырос на 9,6% по сравнению с августом. Среди лидеров спроса рынка - менеджеры по продажам, инженеры и квалифицированные рабочие. Падение зарплат на рынке, происходившее вплоть до конца первого квартала 2009 года, также остановилось, отмечают рекрутеры. Напомним, средний доход россиянина за первое полугодие 2009 года составил чуть более 15 тыс.руб., по данным Росстата. Реальные денежные доходы за эти шесть месяцев не изменились, начисленная заработная плата в среднем сократилась на 2,4%. По прогнозу МЭР, безработица в этом году может составить 9,3% экономически активного населения, в 2010 году - 9,6%.