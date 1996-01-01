www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Компании вновь набирают персонал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В сентябре 2009 г. число вакансий, размещенных на сайте компании HeadHunter, увеличилось по сравнению с августом на 11%. Как сообщает BFM.ru, прирост вакансий заметен почти во всех сферах, но больше всего новых позиций открылось в категориях "Искусство/СМИ" (+29% по сравнению с августом), "Спортивные клубы" (+29% по сравнению с августом), "Наука/образование" (+18% по сравнению с августом).

По-прежнему росло число вакансий для студентов, в банках, HR, юриспруденции, НКО, маркетинге и рекламе. "Небольшой рост вакансий наблюдался в бухгалтерии и закупках", - отмечается в отчете HeadHunter. Однако и число созданных в сентябре резюме выросло на 26% по сравнению с августовским показателем. Похожие данные у компании SuperJob.ru: за сентябрь объем предложений вырос на 9,6% по сравнению с августом. Среди лидеров спроса рынка - менеджеры по продажам, инженеры и квалифицированные рабочие. Падение зарплат на рынке, происходившее вплоть до конца первого квартала 2009 года, также остановилось, отмечают рекрутеры. Напомним, средний доход россиянина за первое полугодие 2009 года составил чуть более 15 тыс.руб., по данным Росстата. Реальные денежные доходы за эти шесть месяцев не изменились, начисленная заработная плата в среднем сократилась на 2,4%. По прогнозу МЭР, безработица в этом году может составить 9,3% экономически активного населения, в 2010 году - 9,6%.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru